FMI saluda proyecto de reforma del banco central argentino

Washington, Estados Unidos/El Fondo Monetario Internacional (FMI) saluda el proyecto de reforma del banco central argentino que apunta a fortalecer su independencia, declaró este jueves la portavoz de la institución, Julie Kozack.

Esa reforma del estatuto del banco central forma parte de la nueva agenda de cambios financieros de gran calado que anunció recientemente el gobierno ultraliberal de Javier Milei.

Esta batería de reformas "respalda los esfuerzos de Argentina por recuperar de manera duradera el acceso a los mercados, manteniendo flexibilidad en cuanto al momento y las modalidades", explicó en rueda de prensa Kozack.

Asimismo, apoyamos la intención de las autoridades de reformar la carta orgánica del banco central. Una reforma de este tipo fortalecería las salvaguardias institucionales del banco central que protegen la independencia de su política", añadió.

El gobierno de Milei quiere modificar la carta orgánica del Banco Central para que la entidad vuelva a limitarse a vigilar la inflación y pueda ser más inmune a las intervenciones gubernamentales.

La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, visitará Argentina los días 28 y 29 de julio, precisó Kovack.

Es una clara señal de respaldo al gobierno Milei, que es a su vez uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región.

"La visita refleja nuestra relación estrecha y constructiva con Argentina y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, desafíos y oportunidades del país", explicó la portavoz.

Georgieva mantendrá reuniones con Milei y su equipo económico, así como con otros interlocutores no gubernamentales, añadió.

El anuncio coincide con la publicación esta semana de las nuevas perspectivas económicas del organismo, que mantuvo su previsión de crecimiento para Argentina en 3,5% en 2026 y en torno al 4% para 2027.

Argentina firmó en 2025 un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI a cuatro años por 20.000 millones de dólares, y el gobierno asegura que cuenta con los fondos suficientes para afrontar los pagos de deuda de 2026.

El país sudamericano es el principal deudor del FMI, tras recibir en 2018 el mayor préstamo de la historia del Fondo de la mano del entonces presidente de derecha Mauricio Macri.