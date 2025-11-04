Francia abre investigación sobre TikTok por posible incitación de menores al suicidio

Todo ello potenciado por potentes programas de recomendaciones que encierran a los jóvenes en burbujas nocivas, según la comisión.

Francia/La justicia francesa abrió una investigación preliminar después de que una comisión parlamentaria denunciara la "facilidad de acceso" de los menores al algoritmo de TikTok, "susceptible de empujar" a los más "vulnerables al suicidio", anunció el martes la fiscal de París.

La comisión parlamentaria de investigación sobre TikTok recomendó en septiembre prohibir las redes sociales a los menores de 15 años y establecer un "toque de queda digital" nocturno para los jóvenes de entre 15 y 18 años, con el fin de intentar frenar una "trampa algorítmica" peligrosa para los más jóvenes.

La oficina del presidente Emmanuel Macron ya dijo que quería prohibir su uso a niños y adolescentes, después de que Australia anunciara el año pasado que adoptaría leyes para evitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

La investigación recientemente abierta abarcará distintas infracciones, entre ellas la "propaganda a favor de productos, objetos o métodos recomendados como medios para suicidarse", un delito que conlleva una pena de tres años de cárcel y una multa de 45.000 euros (51.000 dólares), según un comunicado de la fiscal, Laure Beccuau.

Las pesquisas se centrarán en "el cumplimiento de la obligación de notificación por parte de una plataforma de las sospechas de delitos cometidos a través de ella", el "funcionamiento del algoritmo en relación con la presentación que se hace al usuario" y "la edición de contenidos que consisten, en particular, en la promoción del suicidio", explicó Beccuau.

Cuando profundizó en esta aplicación tan popular entre los jóvenes, la comisión parlamentaria de investigación se encontró frente a "un océano de contenidos nefastos", con videos que "promueven el suicidio y la autolesión" y "una exposición a la violencia en todas sus formas".

Todo ello potenciado por potentes programas de recomendaciones que encierran a los jóvenes en burbujas nocivas, según la comisión.

Un portavoz de TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, rechazó en septiembre "categóricamente" la "presentación engañosa" de la comisión, y consideró que los diputados buscan convertir a la empresa "en chivo expiatorio ante retos que afectan a todo el sector y a la sociedad".