Francia y cinco países más, listos para contribuir a la seguridad en el estrecho de Ormuz

Su cierre por parte de Irán, en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, ha dificultado el aprovisionamiento y elevado el precio del barril de crudo.

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron este jueves las represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo, y dijeron que están dispuestos a contribuir a la seguridad en el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Teherán.

El presidente francés, Emmanuel Macron, mencionó incluso la posibilidad de una "futura misión" de escolta, en el marco de la ONU, al término de una cumbre europea en Bruselas.

"Pedimos una moratoria inmediata y general sobre los ataques a infraestructuras civiles, en particular las instalaciones petroleras y de gas", indicaron los seis países en un comunicado.

"Nos declaramos dispuestos a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad del paso por el estrecho" de Ormuz, añadieron.

Por su parte, Macron reiteró que "Francia estaba dispuesta, junto con otras naciones, a asumir la responsabilidad de un sistema de escolta de buques en el estrecho, en el marco de una misión que no tiene por objeto ser una acción de fuerza".

"Por el contrario, no participaremos en ninguna apertura por la fuerza del estrecho en el contexto de las operaciones bélicas y los bombardeos en curso", insistió.

Antes de la guerra, por Ormuz circulaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado a nivel mundial.

Su cierre por parte de Irán, en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, ha dificultado el aprovisionamiento y elevado el precio del barril de crudo por encima de los 110 dólares.

El miércoles, el ejército israelí atacó el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar. Es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

En represalia, Irán atacó Ras Lafan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo.

También hubo ataques este jueves contra dos refinerías de petróleo en Kuwait y contra una instalación petrolera en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, utilizada por Arabia Saudita para exportar crudo para evitar el estrecho de Ormuz.