Francia propone más de mil millones de euros de ayudas a agricultores tras un duro verano

El sector agrícola sufre pérdidas de rendimientos de hasta el 80% en las producciones vegetales, mientras que la ganadería se ha visto gravemente debilitada por la pérdida de forraje e incluso de animales, como las aves de corral.

París, Francia/Francia anunció este viernes más de mil millones de euros (1.200 millones de dólares) en ayudas de emergencia para los agricultores tras un verano de olas de calor sin precedentes, incendios forestales y sequía, insuficientes para las organizaciones agrarias.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, calificó el asunto de "prioridad absoluta" en los últimos meses de mandato del presidente, Emmanuel Macron, después de un verano que dejó algunas explotaciones frente a graves pérdidas en esta potencia agrícola europea.

La ministra de Agricultura, Annie Genevard, dijo que Francia se enfrentaba a un "doble imperativo": indemnizar las pérdidas para evitar quiebras y, al mismo tiempo, ayudar a las explotaciones a restablecer su producción.

"Si perdemos capacidad productiva de manera estructural, perderemos paisajes, cuota de mercado, soberanía y productos de calidad", declaró en una rueda de prensa, en la que anunció el fondo de mil millones de euros en "dinero nuevo".

Genevard lo presentó como una "muestra significativa de solidaridad" en una "situación presupuestaria difícil", cuando Francia lidia con intensos debates presupuestarios en su intento por reducir una deuda pública disparada.

El sector agrícola sufre pérdidas de rendimientos de hasta el 80% en las producciones vegetales, mientras que la ganadería se ha visto gravemente debilitada por la pérdida de forraje e incluso de animales, como las aves de corral.

El paquete incluye indemnizaciones por pérdidas de cosechas vinculadas al clima, alivios fiscales y un nuevo fondo de 235 millones de euros para ayudar a los productores a comprar piensos y semillas, reconstruir tras los daños causados por los incendios y preparar las siembras del próximo año.

Pero las organizaciones agrícolas consideraron insuficiente el apoyo dado el alcance de la crisis, con entre 30.000 y 35.000 explotaciones en riesgo. "Tenemos pérdidas de 10.000 millones de euros. Necesitamos al menos 2.000 millones", declaró a AFP Hervé Lapie, del poderoso sindicato agrícola FNSEA.