Nicole Kidman desata comentarios por su comportamiento aparentemente ebrio

La actriz australiana volvió a situarse en el centro de la conversación durante el estreno estadounidense de Hechizo de amor 2 en Los Ángeles.

Nicole Kidman, de 59 años, despertó especulaciones entre usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que parecía estar “borracha” mientras atendía a la prensa en la alfombra roja de la esperada secuela.

Kidman acudió al evento acompañada por Sandra Bullock, Maisie Williams y Joey King, integrantes del elenco de la película que recupera, casi tres décadas después, el universo fantástico presentado en 1998. El momento que alimentó los comentarios ocurrió durante una entrevista con Entertainment Tonight, cuando un periodista preguntó a la intérprete qué diseñador llevaba.

Tras mostrar cierta dificultad para responder y preguntar “¿Huh?”, Kidman contestó entre risas: “Esto es Versace. Diviértanse. ¡A festejar!”. La grabación circuló rápidamente en Instagram y generó numerosas reacciones. “Ella me da ganas de ponerme una peluca y emborracharme”, escribió un usuario. Otro comentó: “Es un ícono”, mientras un tercero convirtió las palabras de la actriz en “mi nuevo lema de vida”.

También aparecieron mensajes en defensa de la estrella. “Amo a Nicole. Ella no puede equivocarse, borracha o sobria”, señaló un seguidor. Pese a las especulaciones surgidas en internet, no existe confirmación de que Kidman hubiera consumido alcohol o estuviera ebria durante la presentación entre sus seguidores.

Para la alfombra roja, Nicole Kidman lució un vestido negro de encaje transparente diseñado por Pieter Mulier para Atelier Versace. La pieza asimétrica, acompañada por una gargantilla de encaje, incorporaba una abertura hasta el muslo y se convirtió en otro de los elementos destacados de su aparición pública.

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Hechizo de amor 2 marca el regreso de Sandra Bullock como Sally Owens y de Kidman como Gillian Owens. Las hermanas vuelven a enfrentarse a la maldición que condiciona a su familia durante generaciones. La producción representa además el primer proyecto cinematográfico de Bullock en cuatro años, después de haberse apartado temporalmente de la actuación.

Warner Bros. anunció la secuela en junio de 2024. Inspirada en The Book of Magic, novela publicada por Alice Hoffman en 2021, la película está dirigida por Susanne Bier y cuenta con guion de Akiva Goldsman. Kidman y Bullock participan además como productoras junto con Denise Di Novi.

Dianne Wiest y Stockard Channing regresan como las tías Jet y Franny, mientras Joey King interpreta a Kylie adulta y Maisie Williams encarna a Antonia. Lee Pace, Xolo Maridueña y Solly McLeod completan las nuevas incorporaciones. Evan Rachel Wood, quien interpretó a Kylie cuando era niña, explicó su ausencia en 2025: “No fui convocada para regresar”.

El estreno de Hechizo de amor 2 está previsto para el 10 de septiembre de 2026 en América Latina. Su historia seguirá a