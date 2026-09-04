Migración detecta a un colombiano vinculado a cobros 'gota a gota' en Chitré

El ciudadano colombiano fue intervenido durante el Operativo Perseus y trasladado a un centro de detención administrativo migratorio.

Chitré, Herrera/Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue detectado en Chitré, provincia de Herrera, presuntamente dedicado a realizar cobros bajo la modalidad de financiamiento diario conocida como “gota a gota”, una actividad que no sería compatible con el permiso de permanencia otorgado para su estancia en Panamá.

La intervención fue realizada por el Servicio Nacional de Migración (SNM), a través del Enlace Migratorio de Acción de Campo de la Regional de Herrera, durante el Operativo Perseus, dirigido a la verificación y control de personas extranjeras en el territorio nacional.

De acuerdo con la entidad, tras la verificación correspondiente se determinó que la actividad económica que desarrollaba el ciudadano no se ajustaba a las condiciones establecidas en su estatus migratorio.

Tras la intervención, el extranjero fue trasladado al Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino, donde se dará continuidad a los trámites correspondientes, conforme a la normativa migratoria vigente.

Migración indicó que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes que se desarrollan en diferentes puntos del país para verificar el cumplimiento de las condiciones de ingreso, permanencia y actividades autorizadas para las personas extranjeras.

El denominado sistema de préstamos “gota a gota” consiste en otorgar financiamiento y realizar cobros frecuentes, generalmente diarios, a los deudores. La actividad ha sido objeto de controles por parte de las autoridades cuando quienes la ejercen no cuentan con la autorización correspondiente.

El SNM reiteró que continuará con las labores de fiscalización y control migratorio en todo el territorio nacional.

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