Operación Trayecto deja seis aprehendidos por presunto robo y alteración de identidad de vehículos

Las autoridades también recuperaron dos vehículos que habían sido reportados como robados y decomisaron cuatro armas de fuego.

San Miguelito/La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló la Operación Trayecto en el distrito de San Miguelito y en los corregimientos de Juan Díaz y Alcalde Díaz para desarticular un grupo criminal presuntamente dedicado al robo de vehículos, la alteración de su identidad y su posterior comercialización.

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Durante el operativo fueron aprehendidas seis personas, entre ellas una ciudadana asiática y dos sujetos con antecedentes por delitos contra la vida y la integridad personal.

Las autoridades también recuperaron dos vehículos que habían sido reportados como robados y decomisaron cuatro armas de fuego.

Los aprehendidos y los indicios recabados durante las diligencias quedaron a disposición de las autoridades judiciales.