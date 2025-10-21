Fuerte tensión entre Musk y la NASA por programa lunar de EEUU

China avanza en su propósito de enviar una misión tripulada a la Luna en 2030.

El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, arremetió el martes contra el titular de la NASA después de que este último mencionara la posibilidad de prescindir de su empresa para la próxima misión a la Luna.

"¡Sean el idiota está intentando matar a la NASA!", escribió el multimillonario en su red social X, refiriéndose a Sean Duffy, secretario de Transporte de la administración Trump, encargado interino de la gestión de la agencia espacial.

Duffy había anunciado en la víspera en la cadena Fox News que estaba buscando ofertas para la misión lunar Artemis 3, que prevé el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna por los retrasos de SpaceX en el desarrollo de su megacohete Startship.

"Me encanta SpaceX. Es una empresa increíble. El problema es que están rezagados. Han retrasado sus cronogramas y estamos en una carrera con China", explicó.

Esta decisión se produjo después de que expertos advirtieran que el Starship, cuya versión modificada se utilizará como módulo lunar, no no estará listo en la fecha prevista.

Musk desestimó las acusaciones en X y aseguró que su cohete "acabará llevando a cabo toda la misión lunar", ya que su empresa avanza "como un rayo en comparación con el resto de la industria espacial".

La NASA tiene previsto que la misión Artemis 3 se lleve a cabo a mediados de 2027, una fecha que, según los expertos, es inviable ya que SpaceX aún debe superar enormes retos técnicos antes de que su cohete esté listo para una misión de este tipo.

China avanza en su propósito de enviar una misión tripulada a la Luna en 2030.

La NASA baraja la posibilidad de recurrir a otra empresa, como Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, para tener antes el módulo lunar.