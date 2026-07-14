Gibraltar entra en una nueva era con la eliminación de los controles fronterizos con España

Hasta ahora, en las horas pico se formaban largas filas en la frontera terrestre debido a los controles de documentos, especialmente en momentos de tensión diplomática entre Madrid y Londres por la soberanía del peñón.

Miles de trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente entre España y Gibraltar comenzarán este miércoles una nueva etapa con la entrada en vigor del acuerdo de libre circulación, que eliminará los controles fronterizos que durante años fueron motivo de tensión entre ambos territorios.

El pacto, que será firmado este martes en Bruselas tras años de negociaciones entre España, Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit, alineará a Gibraltar con las normas del Espacio Schengen.

Con una población de 40,000 habitantes, Gibraltar depende de los 15,500 trabajadores que cruzan diariamente desde España, quienes representan casi la mitad de su fuerza laboral.

Hasta ahora, en las horas pico se formaban largas filas en la frontera terrestre debido a los controles de documentos, especialmente en momentos de tensión diplomática entre Madrid y Londres por la soberanía del peñón.

A partir del 15 de julio, esos controles desaparecerán con la entrada en vigor del acuerdo.

"Una frontera fluida va a facilitar mucho la vida", afirmó Owen Smith, presidente de la Federación de Pequeñas Empresas de Gibraltar, al destacar que el acuerdo facilitará la contratación y retención de trabajadores que residen en España.

Pedro Sánchez visitará la frontera

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar este miércoles la zona fronteriza, donde en las últimas semanas se ha retirado parte de la histórica verja metálica que separaba ambos territorios.

"Por fin, después de cientos de años, se va a poder derribar el último muro que queda dentro de la Unión Europea", declaró Sánchez en mayo al referirse a la eliminación de la verja.

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, aseguró que el acuerdo elimina "las barreras físicas de una época pasada de fricción", al tiempo que preserva el control del territorio sobre su principal punto de acceso.

El fin de una histórica fuente de tensión

La frontera fue cerrada en 1969 por el dictador español Francisco Franco, luego de que Gibraltar votara en referéndum permanecer bajo soberanía británica. El cierre se prolongó durante 13 años, separó familias e interrumpió el tránsito diario de trabajadores.

Desde su reapertura, los controles fronterizos reaparecían con frecuencia en periodos de tensiones diplomáticas entre España y Reino Unido.

"Que desaparezca esa espada de Damocles es importante", señaló Manuel Triano Paulete, secretario general de Comisiones Obreras en el Campo de Gibraltar.

Un acuerdo tras años de negociaciones

La economía de Gibraltar, basada principalmente en los servicios financieros y el juego en línea, posee una de las rentas per cápita más altas del mundo y constituye una importante fuente de empleo para los habitantes de la vecina comarca andaluza del Campo de Gibraltar, una de las zonas con mayor desempleo de España.

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020, la relación entre Gibraltar y el bloque europeo quedó pendiente de definición. Aunque ese mismo año Madrid y Londres alcanzaron un acuerdo provisional para mantener la movilidad en la frontera, el pacto definitivo solo se concretó ahora.

España cedió Gibraltar a la Corona británica mediante el Tratado de Utrecht de 1713, aunque mantiene desde entonces su reclamación de soberanía sobre el territorio, un tema que continúa generando diferencias entre Madrid y Londres.