Gobernantes europeos discuten la situación del Ártico en medio de tensiones crecientes

La Comisión Europea tiene previsto presentar en pocas semanas una nueva estrategia para el Ártico, que deberá orientar el abordaje del bloque los próximos años.

Helsinki, Finlandia/Gobernantes de la Unión Europea se reúnen este lunes en la ciudad de Rovaniemi, en el norte de Finlandia, para discutir cómo fortalecer la presencia del bloque en el Ártico, en medio de tensiones crecientes.

Las tensiones geopolíticas en el Ártico aumentaron este año luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con tomar control de Groenlandia, un territorio autónomo danés, lo que desató una crisis diplomática.

Dirigentes como el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, tienen previsto asistir a la Cumbre Europea del Ártico, en Rovaniemi.

Estarán también la jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

"La idea esencialmente es fortalecer el enfoque estratégico común de la UE en el Ártico en esta situación, donde la importancia geopolítica y económica de la región crece considerablemente", explicó Tuomas Tikkanen, asesor de Asuntos Europeos del primer ministro finlandés, Petteri Orpo.

La Comisión Europea tiene previsto presentar en pocas semanas una nueva estrategia para el Ártico, que deberá orientar el abordaje del bloque los próximos años.

Países y gobernantes aún pueden pronunciarse sobre el documento final, "así que en ese sentido, es una reunión muy oportuna", dijo Tikkanen a la AFP.

Más tensión

El interés en la región ha crecido desde la anterior política europea para el Ártico, adoptada en 2021, lo que se refleja en el alto perfil de los invitados de fuera del Ártico en la cumbre.

"El ambiente de seguridad ha cambiado mucho y recientemente ha habido mucho interés en la región", señaló Tikkanen.

No se prevén decisiones formales, pero los gobernantes deberán discutir temas que van de los intereses económicos a la seguridad, y presentarán una declaración conjunta.

Según expertos, la región del Ártico se calienta casi cuatro veces más rápido que el promedio mundial como resultado del cambio climático, con severas consecuencias para el medio ambiente y las poblaciones locales.

Al derretirse el hielo marino, países como Rusia, China y Estados Unidos intensifican su actividad en la región, en una carrera por reclamar los recursos naturales y nuevas rutas marítimas.

En agosto, China y Corea del Sur enviaron buques contenedores a transitar por la Ruta Marina Norte, en aguas territoriales rusas, para probar su viabilidad, dado que se encuentra sin hielo cada vez más tiempo cada año.

A su vez, Trump insistió este año en que su país necesita controlar Groenlandia por motivos de seguridad, aunque últimamente descartó anexarla por la fuerza.

Poco después, la OTAN lanzó una nueva misión para reforzar la seguridad en el Ártico, en un aparente intento de aplacar a Trump.

El 7 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un paquete de 200 millones de euros (232 millones de dólares) para Groenlandia, y prometió "estar más presente y más involucrada en Groenlandia y el Ártico".