Petro anuncia consulta popular para construir tren en el Darién

Colombia/El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que buscará tramitar una consulta popular en la región del Darién, que corresponde al territorio colombiano.

El anuncio de Petro ocurrió durante un acto de inauguración de la Junta de Internet-Comunidad de Conectividad en el corregimiento de Domingodó, en el departamento de Chocó.

"Como dijimos hace un mes". Una consulta de la población del Darién: el tren transoceánico. Que deberá ser elevado, porque si no, tendría problemas ambientales en una selva que hay que cuidar. Ese tren solo pasa por toda la región del Darién, empieza y termina en el Darién, más o menos”, manifestó Petro, quien

El presidente de Colombia agregó que “Nosotros no podemos adelantar el proyecto, ni quien lo construya, ni la construcción que se paga con el mismo peaje de los contenedores, si la población indígena y la población negra que habitan el territorio no lo deciden. Ustedes pueden decir sí o no, con sus ventajas, que hay que conocerlas. La mayor ventaja sería una fuente propia de recursos del departamento del Chocó, que no viviría de Bogotá. Y las condiciones negativas, porque también las tienen que pasar al traer esos contenedores del mundo al departamento”.

Petro también señaló que de aprobarse el proyecto "empezaría a pasar lo mismo que en Panamá, que era la región más rica de Colombia".

El diario colombiano El Tiempo indicó en una nota que "la reactivación de la red ferroviaria del país ha sido una de las principales propuestas del mandatario en temas de infraestructura. En especial el proyecto que busca conectar el océano Atlántico con el Pacífico".

Petro estuvo a inicios de esta semana en la toma de posesión del presidente panameño José Raúl Mulino.

Darién, una selva que está en dos países

La región del Darién, también conocida como tapón del Darién o selva del Darién, actualmente abarca la provincia de Darién, en Panamá, así como el norte del departamento de Chocó en Colombia.

La región del Darién es un área selvática y pantanosa ubicada en el límite de América Central (Panamá) y América del Sur (Colombia), que ha funcionado como una barrera natural a la comunicación por carretera entre ambos subcontinentes.

Actualmente, la región está en la palestra mundial por la crisis humanitaria que se vive en zona, producto de los miles de migrantes que la transitan en los últimos años y que tienen como destino final los Estados Unidos.

