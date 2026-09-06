Guyana anuncia que recibirá a migrantes deportados por Estados Unidos

Guyana dijo que recibirá un número limitado y verificado de personas sin antecedentes penales.

Georgetown, Guyana/Guyana recibirá a migrantes deportados por Estados Unidos, según un acuerdo anunciado este sábado por el gobierno del país sudamericano.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el presidente Donald Trump lleva a cabo una agresiva campaña antimigración que incluye redadas y deportaciones a terceros países.

En ese marco, Guyana dijo que recibirá un número limitado y verificado de personas sin antecedentes penales.

"El Gobierno del presidente Irfaan Ali ha presentado este arreglo como una extensión del compromiso de larga data de Guyana con los derechos humanos y la cooperación internacional", según un comunicado oficial.

Guyana se suma así a otras naciones del Caribe y de Centroamérica que han aceptado cooperar con Washington en la deportación de migrantes.

Por ejemplo, 250 venezolanos fueron enviados al gigantesco Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, conocido como CECOT.

Guyana enfatizó que el acuerdo "es estrictamente transitorio y no constituye un reasentamiento permanente".

Los deportados permanecerán en el país bajo una serie de condiciones mientras se define su estatus migratorio.

"Dependiendo de la resolución de cada caso individual, los migrantes podrán regresar a su país de origen o ser reubicados en un tercer destino de su elección", afirmó.

Guyana aceptará "únicamente" a las personas que hayan elegido ser enviadas a su territorio de manera voluntaria.