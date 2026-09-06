Clima en Panamá: pronostican aguaceros con tormentas y ráfagas de viento este domingo

Las lluvias más fuertes podrían registrarse durante la tarde en Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, las provincias centrales, Bocas del Toro y sectores de Colón.

Panamá/Las condiciones lluviosas continuarán en diferentes regiones de Panamá, con la posibilidad de aguaceros fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente durante horas de la tarde, según el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan aguaceros con potencial de actividad eléctrica en las zonas marítimas, con posibles incursiones hacia el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro.

También se pronostican lluvias intermitentes, acompañadas de episodios de aguaceros, en la provincia de Colón y la comarca Guna Yala.

Para la tarde, podrían registrarse aguaceros de fuerte intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón. En el resto de la vertiente se esperan aguaceros aislados.

Durante la noche, persistirá el cielo nublado con lluvias intermitentes en Bocas del Toro y el norte de la comarca Ngäbe Buglé, aunque las condiciones disminuirán paulatinamente.

Condiciones en el Pacífico

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias y aguaceros con posibles descargas eléctricas en las zonas marítimas, con incursiones hacia las costas y tierra firme del sur de Veraguas, la península de Azuero y el oriente del país.

En horas de la tarde se esperan lluvias, aguaceros y tormentas en diversos sectores. Los episodios de mayor intensidad, acompañados de posibles ráfagas, podrían concentrarse en Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé y las provincias centrales.

Las lluvias de distintas intensidades podrían continuar durante la noche sobre las provincias centrales, la comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí y las zonas marítimas del golfo de Chiriquí.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29 °C y 32 °C en el Pacífico, y entre 27 °C y 30 °C en el Caribe. En la cordillera Central se esperan temperaturas de entre 20 °C y 25 °C.

El índice máximo de radiación ultravioleta se mantendrá entre moderado y alto, con valores de 5 a 7. Las autoridades mantienen vigente un aviso de vigilancia debido a las condiciones meteorológicas.