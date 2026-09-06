Teleférico de San Miguelito: Panamá espera visita de autoridades de Austria tras adjudicación

La Cancillería considera que el proyecto, adjudicado por $255.1 millones a una empresa de origen austriaco, abre oportunidades de inversión, capacitación y transferencia de conocimientos.

Panamá/Panamá espera recibir próximamente a autoridades de Austria como parte del seguimiento a la agenda bilateral entre ambos países, luego de la adjudicación del proyecto del teleférico de San Miguelito a una empresa de origen austriaco.

En este contexto, Panamá espera recibir próximamente autoridades de Austria, como parte del seguimiento a esta creciente agenda bilateral y del interés mutuo en continuar ampliando las relaciones económicas, comerciales y de cooperación entre ambos países”, se lee en el comunicado.

El Gobierno panameño adjudicó el pasado 3 de septiembre a Doppelmayr Panamá Corp. el proyecto por un monto de $255,163,788.03.

La obra tendrá aproximadamente 6.6 kilómetros de recorrido, seis estaciones y capacidad para transportar a 2,800 pasajeros por hora en cada sentido. El teleférico estará integrado con la Línea 2 del Metro de Panamá y busca facilitar el desplazamiento de miles de personas entre comunidades de los distritos de Panamá y San Miguelito.

🇵🇦🇦🇹 Panamá fortalece sus vínculos con Austria tras la adjudicación a Doppelmayr Panamá Corp. del Teleférico de San Miguelito, un proyecto que impulsará la movilidad, la innovación, el empleo y la transferencia de conocimiento. 🚠🤝 pic.twitter.com/Zj726gfRnO — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) September 5, 2026

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el proyecto representa una oportunidad para incorporar tecnología, experiencia y conocimientos de Austria, además de generar empleos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales mediante procesos de capacitación y transferencia de conocimientos.

Acercamiento entre Panamá y Austria

La Cancillería señaló, en un comunicado, que la adjudicación es uno de los resultados del acercamiento diplomático y de la agenda económica impulsada por Panamá y Austria. El seguimiento de las relaciones bilaterales también se produce después de la visita del canciller de Panamá a Viena, realizada en julio de 2025.

Según el comunicado, el equipo de la Embajada de Panamá en Austria ha dado seguimiento a los temas acordados durante esa visita.

La agenda entre ambos países está orientada a ampliar las relaciones económicas, comerciales y de cooperación, así como a promover inversiones de alto valor agregado.