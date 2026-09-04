Teleférico de San Miguelito comenzaría a operar a inicios de 2029

El proyecto fue adjudicado el pasado 3 de septiembre a Doppelmayr Panamá Corp. por $255,163,788.03 .

San Miguelito, Panamá/El teleférico de Panamá y San Miguelito podría comenzar a operar a inicios de 2029, siempre que el proceso de contratación avance con normalidad y se emita la orden de proceder, manifestó Alex Quiroz, director de Proyectos del Metro de Panamá.

Transcurrida la orden de proceder, se contará un total de 30 meses para la ejecución del proyecto, y luego de esos 30 meses tenemos previsto entonces dar inicio a las operaciones del teleférico. Estamos hablando aproximadamente de inicio del 2029”, expresó Quiroz.

El proyecto fue adjudicado el pasado 3 de septiembre a Doppelmayr Panamá Corp. por $255,163,788.03. Después de la adjudicación, corresponde notificar a la empresa y comenzar las negociaciones contractuales.

Luego de la adjudicación que se dio el pasado 3 de septiembre, viene el proceso de notificación y, junto con ello, empiezan las mesas de negociación con el proponente adjudicado, de cara a establecer las herramientas contractuales y a documentar todo el archivo que será enviado a Contraloría para revisión, refrendo y, en caso de refrendo, la orden de proceder”, explicó.

Capacidad para 2,800 pasajeros por hora

El sistema tendrá seis estaciones: dos estarán ubicadas en el distrito de Panamá y cuatro en San Miguelito. Su recorrido será de aproximadamente 6.6 kilómetros.

“Un total de 6.6 kilómetros de longitud, que funcionará a una velocidad de seis metros por segundo, y tendrá una capacidad para transportar a 2,800 personas por hora, por sentido”, detalló Quiroz.

El teleférico estará conectado con la Línea 2 del Metro de Panamá mediante la estación Cincuentenario. Su área de influencia incluirá sectores de Río Abajo, Monte Oscuro, Samaria, Valle de Urracá, Mano de Piedra y Torrijos Carter.

Requerirá personal especializado

Quiroz manifestó que, debido a que se trata de una tecnología nueva en Panamá, será necesario contar inicialmente con especialistas extranjeros que capaciten a los trabajadores locales.

Va a ser necesario traer especialistas en la materia propios de otros países, con una vasta experiencia, que propiamente harán las capacitaciones necesarias para que el personal local adquiera toda esa capacitación y las habilidades y destrezas para operar este sistema”, afirmó.

Para su construcción y funcionamiento se requerirán trabajadores de diferentes áreas técnicas.

“Principalmente se va a requerir de eléctricos, mecánicos, soldadores, ingenieros locales claramente, y pues mucha mano de obra para poder llevar adelante este proyecto”, indicó.

La contratación comprende el diseño, los estudios complementarios, la construcción, fabricación e instalación del sistema, además de las pruebas, certificación, puesta en funcionamiento y entrega operativa del teleférico. La adjudicación aún deberá superar la etapa contractual y el refrendo de la Contraloría General de la República.

Con información de Luis De Jesús Mendoza.