Teleférico de San Miguelito avanza en el proceso de adjudicación del proyecto

El proyecto contempla la construcción de una línea de aproximadamente 6.6 kilómetros que conectará distintos puntos del distrito de San Miguelito con el sistema de transporte existente.

Ciudad de Pamamá/El proyecto del Teleférico de San Miguelito se encuentra a un paso de ser adjudicado, luego de que la comisión evaluadora recomendara al Metro de Panamá otorgar el contrato a la empresa austriaca Doppelmayr.

La compañía presentó una oferta económica de $255 millones, por debajo del presupuesto de referencia establecido por el Metro de Panamá, que ascendía a $270 millones para la ejecución de la obra.

El proceso licitatorio había sido declarado desierto en julio, debido a que ninguna empresa presentó propuestas. Posteriormente, Doppelmayr presentó su oferta para desarrollar el proyecto, por lo que ahora queda pendiente la decisión final de adjudicación.

Doppelmayr cuenta con experiencia internacional en la construcción de sistemas de transporte por cable. Entre sus proyectos se encuentran el TransMiCable de Bogotá, sistemas de teleféricos en Bolivia y líneas de Cablebús en Ciudad de México.

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El proyecto contempla la construcción de una línea de aproximadamente 6.6 kilómetros que conectará distintos puntos del distrito de San Miguelito con el sistema de transporte existente.

La ruta iniciará en El Balboa y tendrá conexión con la estación Cincuentenario de la Línea 2 del Metro de Panamá. Además, contará con estaciones en Samaria, Valle de Urracá, Mano de Piedra y Torrijos Carter, donde estará ubicada la estación terminal.

La obra busca ampliar las alternativas de transporte público para los residentes de San Miguelito y facilitar su conexión con el sistema Metro de Panamá.

Con la recomendación de la comisión evaluadora, el proyecto entra ahora en la etapa final del proceso, a la espera de la adjudicación oficial del contrato.

Con información de Nicanor Alvarado