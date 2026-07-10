Un hombre estuvo a punto de ser succionado fuera de un vuelo de Ryanair que despegó de Grecia

Según medios griegos, la ventanilla fue destruida por un fragmento que se desprendió de uno de los motores del avión.

Grecia/Un hombre estuvo a punto de ser succionado fuera de un avión durante un vuelo de Ryanair que despegó de la ciudad griega de Tesalónica, antes de ser sujetado por otros pasajeros, informaron el viernes testigos y las autoridades.

"La cabeza y los hombros de un pasajero estaban fuera de la ventanilla", relató una pasajera a la emisora local Radio Thessaloniki. "Por suerte, no se había quitado el cinturón de seguridad". Otros pasajeros sentados cerca del hombre lograron tirar de él hacia el interior, añadió.

Según Ryanair, "una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo, poco después del despegue".

El fabricante estadounidense Boeing, constructor del avión implicado —un 737NG 800 entregado en 2008 a Malta Air, filial de Ryanair—, indicó a la AFP que "tiene conocimiento del incidente ocurrido en el vuelo FR1879".

"Estamos en contacto con Ryanair", añadió.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) afirmó estar "dispuesta a prestar apoyo a la Autoridad de Aviación Civil de Grecia (HCAA) y a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB)".

La FAA confirmó que el avión regresó a Tesalónica "después de que una ventanilla se rompiera".

Cuando un incidente ocurre en el extranjero, la investigación es dirigida por la autoridad reguladora del país donde se produce, que puede solicitar asistencia de organismos homólogos.

Según medios griegos, la ventanilla fue destruida por un fragmento que se desprendió de uno de los motores del avión.

De acuerdo con el sitio especializado AirFleets, el aparato está equipado con dos motores CFM56 7B26, fabricados por CFM International, empresa conjunta entre las compañías estadounidense GE Aerospace y francesa Safran.

Consultadas por AFP, ninguna de las empresas respondió de inmediato.

La víctima, al parecer un turista serbio, fue hospitalizada el viernes en Tesalónica con quemaduras por fricción, aunque su estado no reviste gravedad, indicaron las autoridades, precisando que el vuelo tenía como destino Memmingen, en Alemania.

Según medios griegos, el incidente ocurrió cuando el avión sobrevolaba Macedonia del Norte.

"El avión aterrizó (en Tesalónica) con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal", indicó en un comunicado, Ryanair, añadiendo haber puesto a disposición un avión de reemplazo para trasladarlos hasta Memmingen.