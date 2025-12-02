Hondureños intentan descifrar la trama de la intervención de Trump en elecciones

El mandatario estadounidense apoya al empresario Nasry Asfura, en empate técnico con el presentador de televisión Salvador Nasralla.

En ascuas por los resultados de las presidenciales, los hondureños intentan descifrar las intenciones de Donald Trump, que presiona por la elección de un candidato derechista y excarceló a un expresidente condenado por narcotráfico.

Por primera vez, el animador aparece a la cabeza, lo que desafía la amenaza de Trump de "consecuencias graves" si cambiaban los resultados que hasta ahora ponían arriba a su aspirante.

En medio de sus advertencias, el republicano cumplió la promesa de indultar y dejar libre el lunes al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien purgaba 45 años de cárcel en Estados Unidos. Hernández gobernó entre 2014 y 2022 por el Partido Nacional (PN), que arropa a Asfura.

En el parque central de Tegucigalpa, cubierto por frondosos árboles, Nicolle Zepeda, farmacéutica de 31 años, no tiene dudas de que las movidas de Trump muestran que "hay intereses bajo la mesa".

"Trump no debería de entrometerse en los problemas de Honduras", afirma la mujer mientras intenta tomar un bus a su trabajo.

Estados Unidos tiene un largo historial de intervenciones en Centroamérica, bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas.

Pero para países como Honduras la relación con Estados Unidos es existencial: es su principal socio comercial y hogar de dos millones de migrantes hondureños.

"Muchos intereses"

De camino a hacer sus compras, Nancy Hernández, ama de casa de 39 años, considera que Trump solo busca proteger los "intereses" estadounidenses en el país, uno de los más empobrecidos y violentos de Latinoamérica.

"Estados Unidos no mueve un dedo si no tiene un interés de por medio. Y aquí sabemos que hay muchos intereses para Estados Unidos", afirma esta antigua periodista, al poner como ejemplo la explotación de recursos naturales y la base militar de Palmerola, que el gobierno estadounidense mantiene en Honduras.

La base fue instalada en la década de 1980 y allí se planifican operaciones antidrogas.

"La injerencia estadounidense no es correcta para nosotros los hondureños, porque somos un país con capacidad para tomar nuestras decisiones", señala Luis Izaguirre, de 31 años, frente a la catedral metropolitana de estilo barroco.

Cerca del atrio de la iglesia de grandes retablos dorados, Izaguirre, empleado del matadero municipal, indica que Trump está "tratando de imponer cosas" a los hondureños y califica de "injerencia" el indulto a Hernández.

"Ellos (EEUU) dicen que están combatiendo el narcotráfico ahí en el Caribe y sueltan a un capo" y a un "narcodictador", reprocha Izaguirre.

Desde inicios de septiembre, Estados Unidos lleva a cabo una operación contra el narcotráfico en el Caribe que ha dejado 83 muertos en el bombardeo de al menos 20 supuestas narcolanchas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de encabezar un supuesto cártel, asegura que el objetivo es derrocarlo y apoderarse de las riquezas petroleras del país.

Trump tiene "derecho a opinar"

Indignado, José López, vendedor informal de 65 años, considera que "este señor (Trump) tiene que mandar en su país" y dejar de estar "metiendo las manos" en Honduras.

"Somos los hondureños los que tenemos que resolver nuestros problemas", dice entre el bullicio del parque público.

El rechazo a la intervención de Trump, sin embargo, no es unánime.

Eduardo Amador, un youtuber local de 30 años, defiende que Trump está en "pleno derecho de opinar" sobre los asuntos del país por la asistencia que da a Honduras y por los migrantes que envían remesas.

"Utilizaron a Juan Orlando como una rata de experimentos y lo metieron al presidio con acusaciones falsas, porque en verdad no tenemos pruebas" de su participación en el narcotráfico, sostiene.