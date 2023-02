Honores para un perro del ejército mexicano que murió en labores de búsqueda en Turquía

Una sensible baja sufrió el equipo de rescate de México, que se trasladó hacia Turquía para apoyar en las labores de búsqueda de sobrevivientes tras el sismo que destruyó varias ciudades no solo de este país, sino también en Siria.

Se trata del fallecimiento de “Proteo”, un can dedicado y especializado en labores de búsqueda y rescate.

Proteo, parte del Ejército Mexicano, acudió a Turquía para ayudar a salvar dos vidas y murió en el cumplimiento de su misión.

Su guía, en un emotivo mensaje, resaltó las bondades del can : “Quiero decirte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte…un perro trabajador que nunca te diste por vencido; ahora solo queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estaré recordando, todo México espero que… siempre te recuerde que nunca te olviden, algún día nos volveremos a ver”.

El perro recibió honores mediante una ceremonia por parte de los rescatistas de mexicanos que se encuentran en Turquía.

En Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil se unió a las condolencias enviadas al Ejercito mexicano.

"Compañero "Proteo", diste tu vida para salvar niños y encontrar personas desaparecidas en apoyo a los hermanos de Turquía", Descanse en paz ángel canino, indicaron en un mensaje de Twitter.