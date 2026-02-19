Huelga general en Argentina contra reforma laboral de Milei

La reforma, calificada de "regresiva y anticonstitucional" por la central obrera, reduce indemnizaciones, extiende a 12 horas la jornada laboral y limita el derecho a huelga, entre otros puntos.

Buenos Aires, Argentina/La huelga general de este jueves contra la reforma laboral que impulsa el presidente argentino Javier Milei tuvo un acatamiento "importantísimo" según fuentes sindicales, con la crucial adhesión del transporte público, mientras avanza el debate del proyecto en el Congreso.

La reforma, calificada de "regresiva y anticonstitucional" por la central obrera, reduce indemnizaciones, extiende a 12 horas la jornada laboral y limita el derecho a huelga, entre otros puntos.

Su debate en la Cámara de Diputados comenzó poco después de las 14H00 locales (17H00 GMT). Sindicatos y organizaciones de izquierda se congregaron frente al Congreso, vallado por la policía.

Es una de las iniciativas de fondo que Milei busca aprobar en la segunda mitad de su mandato, impulsado por una composición mucho más favorable en el Congreso luego de su triunfo en las legislativas de octubre y por el éxito en la baja de la inflación a un tercio en dos años (32% interanual).

"Esta reforma empeora la situación del trabajo", dijo a la AFP Amílcar La Cueva, un metalúrgico de 55 años, en la manifestación frente al Congreso.

El gobierno dice que la reforma ayudará a reducir la informalidad, que alcanza a más del 40% del mercado laboral, y a crear puestos de trabajo gracias a una rebaja de las cargas impositivas al empleador.

Adhesión

La medida de fuerza tuvo "niveles de acatamiento como nunca sucedieron en este gobierno", dijo a Radio con Vos el cotitular de la central obrera (CGT) Jorge Sola.

Pero varias líneas de autobuses desatendieron la convocatoria a huelga y funcionaron con algunas unidades. Conforme avanzó la jornada muchos comercios abrieron, pese al ausentismo de empleados y a los pocos clientes, con ritmo propio de un fin de semana.

"Se dispuso que viniera solo el encargado, que soy yo, y el dueño me facilita ida y vuelta", dijo a la AFP Carlos Totta, de 55 años al frente de un local de una cadena de carnicerías.

La de este jueves fue la cuarta huelga general en dos años de mandato de Milei que se encuentra en Estados Unidos en la instalación de la "Junta de Paz" de su aliado, el presidente Donald Trump.

En el centro de la capital bancos y financieras estuvieron cerrados.

Unos 255 vuelos de la estatal Aerolíneas Argentinas fueron reprogramados afectando a unos 31,000 pasajeros. El hall del aeropuerto metropolitano de Buenos Aires estaba casi desierto y los aviones en pista, observó la AFP.

También se sumaron los trabajadores portuarios que paralizaron embarques en terminales como la de Rosario, uno de los mayores puertos agroexportadores del mundo. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, calificó la huelga como "extorsiva".

"No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas (...) lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador", reclamó. Un polémico artículo que reducía a la mitad del salario la remuneración durante periodos de enfermedad fue eliminado por el oficialismo, que busca aprobar la reforma antes del 1 de marzo, cuando Milei dé su discurso ante el Congreso para abrir sesiones ordinarias.

Despidos y movilización

En varios accesos a la capital argentina pequeños grupos de manifestantes entorpecieron el tránsito en repudio a la reforma.

La huelga se da en el marco de una caída de la actividad industrial, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales.

El más reciente es el caso de Fate, la principal fábrica de neumáticos de Argentina, que el miércoles anunció el cierre de su planta en Buenos Aires y el despido de más de 900 trabajadores alegando la caída de la competitividad por la apertura de importaciones.

La semana pasada, cuando la reforma se debatió en el Senado, una manifestación de varios miles de personas fue reprimida por la policía.

El Gobierno emitió el martes un inusual comunicado en el que advirtió a la prensa sobre el "riesgo" de cubrir las protestas. "Ante hechos de violencia, nuestras fuerzas actuarán", dice el texto del Ministerio de Seguridad.