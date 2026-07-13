Un incendio arrasa el bosque de Fontainebleau, cerca de París

Este espectacular despliegue resultará especialmente útil, ya que el lunes por la tarde se detectó un nuevo foco de incendio cerca de la localidad de Fontainebleau, de 15.000 habitantes.

Casi 800 bomberos y dos hidroaviones luchan este lunes contra las llamas en el emblemático bosque de Fontainebleau, a las puertas de París, para apagar un incendio que ya ha quemado casi mil hectáreas, según las autoridades.

El incendio comenzó el domingo en plena ola de calor en este pulmón verde situado a 60 km al sureste de París, que consta de helechos y coníferas especialmente inflamables. Cada año recibe a unos 15 millones de visitantes.

El lunes por la tarde, las llamas ya habían quemado "casi 1.000 hectáreas" de las 23.000 de este bosque, indicó en una rueda de prensa el director general de Protección Civil, Julien Marion.

El responsable afirmó que casi 800 bomberos están movilizados para tratar de controlar el incendio.

Dos hidroaviones Canadair recogen agua del Sena desde este lunes por la mañana para lanzarla sobre el bosque en llamas. Otros dos aviones del mismo tipo "se dirigen" hacia la zona, según el prefecto del departamento de Seine-et-Marne, Pierre Ory.

Es la primera vez que se utilizan estos aviones de extinción en la región de París.

Dos aparatos Dash también trabajan desde el domingo lanzando producto retardante, además de los helicópteros bombarderos de agua.

Este espectacular despliegue resultará especialmente útil, ya que el lunes por la tarde se detectó un nuevo foco de incendio cerca de la localidad de Fontainebleau, de 15.000 habitantes.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, había declarado por la mañana que esperaba que el incendio quedara bajo control el lunes, pero el prefecto se mostró más prudente ante las "difíciles" condiciones a las que se enfrentan los bomberos debido al viento y a las altas temperaturas.

- Vecinos "a la espera" -

Algunos residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares en ese bosque, normalmente tranquilo y bucólico, pero donde este lunes el aire era casi irrespirable.

Clément Boher, un vecino de 37 años de Arbonne-la-Forêt, explicó que él y su familia llevaban en alerta desde que vio columnas de humo elevándose sobre el bosque el domingo por la noche.

"Como todo el mundo, estamos a la espera, con los vehículos preparados y una mochila hecha. Lo único que podemos hacer es esperar", afirmó.

En cuanto al origen del incendio, Laurent Nuñez indicó durante su visita a la zona este lunes que "hubo una decena de puntos de inicio de fuego en un perímetro de 1.000 metros, lo que sugiere que podría ser de origen intencionado".

El presidente Emmanuel Macron aseveró que "se han movilizado todos los medios".

"Nunca he visto esto" en tres décadas, declaró Didier Buguinet, teniente de alcalde de Le Vaudoué, una localidad de unos 750 habitantes que linda con el bosque. "Vamos a llorar por nuestro bosque", lamentó.

La prefectura prohibió el lunes a los agricultores de la zona trabajar en los campos, así como el acceso de la población a todo el macizo forestal.

- "Se veían caer las cenizas" -

Valérie y su marido Daniel, que no han querido dar su apellido, han vivido incendios en Portugal y en Marsella, en el sur de Francia, pero la magnitud de las llamas en el bosque de Fontainebleau les impresiona.

"Se veían caer las cenizas. El ayuntamiento y los bomberos vinieron a decirnos que evacuáramos", cuenta la mujer, de unos cincuenta años. "Metimos a los gatos y a los perros en el coche (...) veíamos el fuego a un lado y al otro", afirma.

Su marido regresó para asegurarse de que su vivienda no se había quemado. "Los bomberos me dijeron que la casa estaba bien, pero que no podía volver antes de las 06H00 de la mañana", contó.

Francia vive actualmente su tercera ola de calor desde finales de mayo, lo que la semana pasada favoreció varios incendios en distintos puntos del país.

Desde el inicio del año, los incendios en Francia quemaron 32.000 hectáreas, "más que en toda la temporada 2025, y eso que estamos a 13 de julio", según un balance actualizado del ministro del Interior.

Las altas temperaturas continuarán en buena parte de Francia al menos el martes, según la agencia meteorológica Météo-France, que en Fontainebleau concretamente prevé una máxima de 35 ºC este lunes y de 36 ºC el martes.