Los incendios queman bosques en Europa atizados por el calor extremo

Los últimos incendios forestales ya han arrasado más de 17.000 hectáreas en los tres países, que podrían volver a alcanzar los 40 °C.

Cientos de bomberos luchan este domingo contra incendios forestales que han reducido a cenizas miles de hectáreas en Francia, España y Portugal, en medio de una subida de las temperaturas cuando el continente aún se recupera de una ola de calor.

Los últimos incendios forestales ya han arrasado más de 17.000 hectáreas en los tres países, que podrían volver a alcanzar los 40 °C el domingo.

La intensa ola de calor que asfixió Europa a finales de junio provocó miles de muertos adicionales en algunos países como Francia.

Ante la llegada de más fenómenos meteorológicos extremos, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, recordó que los incendios forestales estivales han comenzado un mes antes de lo habitual.

En España un incendio forestal cerca de la turística Costa Brava catalana (noreste) ha abrasado 2.200 hectáreas.

Las autoridades creen que fue provocado por una "negligencia". El presidente de la región de Cataluña, Salvador Illa, dio cuenta de un detenido.

En Francia se han movilizado cerca de 700 bomberos para contener un incendio forestal que ha arrasado más de 1.600 hectáreas en la ladera de una montaña en Trevillach, a unos 36 kilómetros al este de Perpiñán.

"El fuego pasó a 300 metros de las casas. Nos sorprendió la rapidez con la que se propagó; era impresionante", cuenta Patrice, de 53 años, vecino de Trévillach, que no quiso dar su apellido.

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13.000 hectáreas abrasadas

En Portugal, los bomberos han logrado controlar alrededor del 80% de un incendio forestal que ha arrasado en tres días al menos 13.000 hectáreas de vegetación en el norte del país, informó protección civil.

"El fuego ha recorrido 35 km entre su punto de inicio y su ubicación actual, y todavía hay algunos puntos calientes, pero la mayoría están controlados", declaró a la AFP José Costa, oficial de servicio en el mando de la Autoridad Nacional de Protección Civil.

España e Italia enviaron refuerzos después de que Portugal solicitara ayuda para combatir las llamas que han dejado al menos nueve heridos, entre ellos dos civiles en estado grave.

En Grecia los bomberos aún luchan contra las llamas en las inmediaciones de dos fábricas cerca de Salónica (noreste) después de conseguir controlar un incendio forestal.

Varias regiones de Portugal, España y el sur de Francia intensificaron las alertas por calor extremo que según los meteorólogos podría prolongarse hasta el próximo fin de semana.

Europa Occidental ya ha sufrido este año dos olas de calor, en mayo y junio.

La última fue la más intensa jamás registrada en Europa con temperaturas que habrían sido "prácticamente imposibles" en el mes de junio sin el cambio climático, según los climatólogos de World Weather Attribution.

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"El cambio climático ya está aquí"

Tras esta ola de calor Francia informó de más de 2.000 muertes adicionales con respecto a lo habitual en tan solo una semana, mientras que España y Bélgica registraron cada una más de 1.000.

Las autoridades de varios países temen que se avecinen más problemas este verano.

"El cambio climático ya está aquí, estamos viviendo sus consecuencias y solo estamos a principios de julio", afirmó el coronel Eric Belgioino, del cuerpo de bomberos francés.

"La temporada va a ser larga para los bomberos que luchan contra los incendios", añadió.