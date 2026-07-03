Shakira anuncia que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen destinará $500 mil a niños de Venezuela

El anuncio se da en el marco de la emergencia provocada por el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio en Venezuela , que ha dejado miles de víctimas fatales y desaparecidos.

La cantante colombiana Shakira volvió a demostrar su compromiso con las causas sociales al anunciar que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen destinará 500 mil dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que trabajan para que miles de niños puedan retomar sus estudios.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete hizo un llamado a la comunidad internacional para respaldar la iniciativa, al recordar que millones de menores en el mundo continúan creciendo sin acceso a la educación ni a las oportunidades que merecen.

“Me enorgullece apoyar el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen. También me enorgullece compartir que el fondo destinará 500.000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia”, expresó la artista.

Shakira explicó que el financiamiento estará dirigido a organizaciones locales que trabajan para reincorporar a los niños a las aulas, fortalecer el trabajo de los docentes y restablecer el acceso a la educación en comunidades afectadas.

El anuncio se da en el marco de la emergencia provocada por el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio en Venezuela, que ha dejado miles de víctimas fatales y desaparecidos, generando una crisis humanitaria que ha movilizado a diversos países y organismos internacionales para el envío de ayuda de emergencia.

Durante su mensaje, la barranquillera también instó a otros líderes mundiales a sumarse a la iniciativa. Destacó el respaldo del primer ministro de Canadá, Mark Carney, e hizo un llamado al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; al presidente de Francia, Emmanuel Macron; y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para que respalden el esfuerzo.

“Si tú crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo”, concluyó la cantante.

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La crisis humanitaria y económica que ha afectado a Venezuela durante los últimos años ha impactado de manera significativa el sistema educativo, provocando interrupciones en la escolaridad de miles de niños y adolescentes, además de dificultades para docentes y centros educativos.

La iniciativa anunciada por Shakira se suma a la larga trayectoria de la artista en proyectos educativos y humanitarios. A través de su fundación Fundación Pies Descalzos, ha impulsado durante años la construcción y fortalecimiento de escuelas para niños en situación de vulnerabilidad, consolidándose como una de las figuras latinoamericanas más activas en la promoción del acceso a la educación.