Al menos 95 muertos en Nepal tras inundaciones en zona de la frontera con China, dice policía

Las autoridades de Nepal también han señalado que no tienen noticias de 384 turistas tras las inundaciones.

Katmandú, Nepal/Al menos 95 personas murieron este miércoles en Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera con China, informó a la AFP un portavoz de la policía.

"Hasta el momento se han registrado 95 fallecidos", declaró el portavoz Abi Narayan Kafle, quien añadió que están desaparecidos unos 28 efectivos de la policía.

Hay 384 turistas sin localizar.

Más temprano, se hablaba de que al menos ocho personas murieron este miércoles en unas inundaciones en Nepal, mientras en el vecino Tíbet, del lado chino, hubo "numerosas víctimas" como consecuencia de un deslave, indicaron las autoridades y medios oficiales.

En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. En otra imagen, de AFP, se apreciaba una vivienda rodeada de barro.

"De momento se han recuperado ocho cadáveres. Las operaciones de rescate continúan", dijo el portavoz de la policía de Nepal, Abi Narayan Kafle.

El ejército de este país enclavado en la cordillera del Himalaya precisó que se movilizaron 14 helicópteros y equipos de rescate para apoyar las tareas.

"Las inundaciones son masivas y susceptibles de haber afectado numerosas zonas habitadas", aseguró a la AFP Kafle, quien indicó que siguen evaluándose los daños.

Previamente, el primer ministro, Balendra Shah, anunció que convocó una reunión urgente de la autoridad a cargo de gestionar los desastres.

"Ha comenzado el trabajo para tomar las medidas necesarias, en coordinación con los equipos médicos, de búsqueda y de la Cruz Roja", escribió el gobernante en su cuenta de X.

La inundación podría deberse a una avalancha de hielo "que cayó en el río Lhende, aunque la causa exacta está por determinar", comentó a AFP Qianggong Zhang, un científico del Centro Internacional para el Desarrollo Integral de la Montaña (ICIMOD), con sede en Katmandú.

En el vecino Tíbet, del lado chino de la frontera, un torrente de barro generado en Nepal causó "numerosas víctimas y desaparecidos en Puerto Gyirong", informó el canal público chino CCTV.

La agencia estatal Xinhua añadió que el presidente Xi Jinping ordenó "movilizar todos los medios" para las operaciones de rescate, pero no dio ningún balance concreto de muertos o heridos.

Xi dijo que "la tarea más urgente es hacer todo lo posible para encontrar y rescatar a los desaparecidos", así como "tratar rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas", según CCTV.

Las autoridades de Nepal también han señalado que no tienen noticias de 291 turistas tras las inundaciones.