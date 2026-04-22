Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz tras incautar dos buques mercantes

La tensión se concentra en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de hidrocarburos que impacta la economía global.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, una influyente figura política, descartó este miércoles la reapertura del estrecho de Ormuz mientras dure el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y la Cancillería evitó pronunciarse sobre la prórroga del alto el fuego.

Pese a que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes una prórroga indefinida del alto el fuego para dar más tiempo a las negociaciones, la tensión se concentra en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de hidrocarburos que impacta la economía global.

Los Guardianes de la Revolución iraní afirmaron este miércoles que las fuerzas navales interceptaron dos buques mercantes que intentaban atravesar el estratégico paso, obstruido desde el estallido de la guerra el 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por su parte, Trump afirmó que un segundo ciclo de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse en los próximos tres días, informó el diario The New York Post.

"¡Es posible!", respondió Trump al diario por mensaje de texto cuando se le preguntó sobre las fuentes en Pakistán que afirmaban que se espera una segunda ronda de diálogo en Islamabad dentro de las próximas 36 a 72 horas.

Los Guardianes de la Revolución - un cuerpo armado cuyo objetivo es proteger la República Islámica - dijo en un comunicado que detuvo a "dos barcos infractores" en el estrecho de Ormuz y que las embarcaciones fueron incautadas.

La Casa Blanca dijo que la incautación de esos buques no se considera una infracción al alto el fuego ya que no eran buques ni estadounidenses ni israelíes. "Eran dos barcos internacionales", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt a Fox News.

Leavitt también señaló que Trump no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz.

Estados Unidos intenta bloquear los buques que se dirigen hacia y desde los puertos iraníes, mientras que Teherán dijo que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz, una ruta por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO afirmó que una tercera embarcación, un carguero que navegaba frente a la costa de Omán recibió disparos procedentes de un barco iraní y que se registraron tiros frente a las aguas de Irán.

La serie de incidentes muestra la precariedad del cese al fuego en un momento en que no hay una definición sobre la continuidad de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Qalibaf, que fue el jefe negociador en el ciclo de diálogo con Estados Unidos, afirmó en X que "un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se infringe mediante un bloqueo naval".

Además, el líder del Parlamento señaló que "la reapertura del estrecho de Ormuz es imposible mientras el alto el fuego se esté vulnerando abiertamente".

Incertidumbre sobre las negociaciones

Antes de estos incidentes, Trump anunció que había extendido la tregua por solicitud de Pakistán y subrayó la necesidad de permitir que el "fracturado" gobierno iraní elabore una propuesta para poner fin a la guerra.

El futuro de las conversaciones de paz mediadas por Pakistán sigue siendo incierto, tras el fracaso del primer ciclo de negociaciones en Islamabad entre el 11 y el 12 de abril sin lograr avances para poner fin a un conflicto que dejó miles de muertos, muchos de ellos civiles, principalmente en Irán y Líbano.

Pese al anuncio de Estados Unidos de que el vicepresidente JD Vance se aprestaba a viajar a Pakistán, un funcionario de la Casa Blanca informó el martes que se quedaría en Washington para participar en reuniones.

Irán nunca anunció si había decidido enviar una delegación a las negociaciones, pero la Cancillería de Irán declaró este miércoles que "aprecia" los esfuerzos de Pakistán como mediador, sin pronunciarse sobre la prórroga del alto el fuego.

Periodista muerta en Líbano

En Líbano, el otro frente de la guerra, cuatro personas murieron y otras dos resultaron heridas el miércoles por ataques israelíes a pesar del alto el fuego de diez días, según la agencia de noticias estatal libanesa.

Además, una periodista libanesa murió y otro resultó herido en un ataque israelí cerca de la frontera entre Líbano e Israel, indicó el diario para el que trabajaban Al-Akhbar.

Israel y Líbano tienen previsto mantener nuevas conversaciones directas a nivel de embajadores el jueves en Washington, después de un primer encuentro la semana pasada.

Una fuente oficial afirmó a la AFP que Líbano solicitará en la capital estadounidense "la prórroga de la tregua por un mes, el estricto respeto del alto el fuego y el cese por parte de Israel de las operaciones de dinamitación y destrucción en las zonas donde está presente".

Según un balance oficial comunicado el martes, más de 2.400 personas han muerto en Líbano en seis semanas de guerra.