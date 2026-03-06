Irán dice que atacó bases de EEUU en Kuwait y promete más bombardeos

Teherán, Irán/El ejército de Irán declaró el viernes que atacó bases de Estados Unidos en Kuwait y aseguró que redoblará la presión con más bombardeos.

"En las últimas horas, varios tipos de drones destructivos de las fuerzas terrestres del ejército apuntaron contra un buen número de bases del ejército estadounidense en Kuwait", declaró el ejército, según la televisión estatal iraní.

"Esos ataques continuarán en las próximas horas", agregó.

Tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado, en la que murió el líder supremo Alí Jamenei, Teherán respondió atacando a los países del Golfo, apuntando especialmente contra las bases militares e intereses de Washington en la región.