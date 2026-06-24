Irán y Omán estudiarán los ‘costes’ de la gestión del estrecho de Ormuz

Teherán ha reiterado que planea cobrar lo que denomina tasas por servicios marítimos por cruzar el estrecho, en lugar de peajes.

Omán e Irán van a estudiar los "costes" de la futura administración del estrecho de Ormuz, afirmaron ambos países en un comunicado en el que subrayan "su soberanía sobre sus aguas territoriales" en este paso estratégico.

Teherán ha reiterado que planea cobrar lo que denomina tasas por servicios marítimos por cruzar el estrecho, en lugar de peajes, un plan al que Estados Unidos se opone de plano.

"Las dos partes han acordado continuar su diálogo sobre esta cuestión por medio de un grupo de trabajo conjunto (...) con el fin de llegar a un acuerdo sobre la futura administración de la navegación en el estrecho de Ormuz, sobre los servicios que se prestarán al respecto y sobre los costes asociados, de conformidad con las normas internacionales", indicaron.

El comunicado se publicó al término de una visita a Mascate de una delegación iraní encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, y el negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf.

La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunció que el país impondría lo que denominó tasas de servicio marítimo por cruzar el estrecho.

Qalibaf indicó que esas tasas entrarán en vigor después de un período de 60 días que está estipulado en un memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos.

El memorando establece que Irán y Omán, que limitan con el estrecho, debatirán su "administración futura y los servicios marítimos" junto con otros países del Golfo.

El estrecho, por el que normalmente transita el 20% del petróleo crudo y del gas natural licuado del mundo, fue cerrado por Irán después de ser atacado por Estados Unidos e Israel.

Irán levantó este bloqueo como parte del acuerdo firmado con Estados Unidos la semana pasada.

Antes del memorando de entendimiento, varios funcionarios estadounidenses criticaron a Omán por considerar que planeaba cobrar peajes conjuntos con Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con hacer "volar por los aires" Omán si intenta controlar la vía marítima con Irán.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también indicó que sancionará a Mascate si ayuda a imponer un sistema de peajes.

El martes, el ministro de Relaciones Exteriores omaní, Albusaidi, dijo en X tras su reunión con Araqchi y Qalibaf que reafirmaron "el compromiso con el derecho internacional y el paso seguro libre de peajes".