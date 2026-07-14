Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 15 de julio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 15 DE JULIO

📍Veraguas

• Casa Comunal de El Marañón, en el distrito de Soná

• Casa Comunal de Atalaya cabecera, en el distrito de Atalaya

📍Panamá Oeste

• Cancha de baloncesto de Villa Carmen, distrito de Capira

📍Herrera

• Casa Comunal de Atalaya cabecera, distrito de Ata Minas

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Jaramillo, distrito de Boquete

📍Panamá Este

• Conunidad de Pueblo Nuevo y Betel, en El Llano, distrito de Chepo

📍Bocas del Toro

• Gimnasio de Guabito, en el distrito de Changuinola