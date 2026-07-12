Irán responde a ataques de EEUU con bombardeos en el Golfo y declara el cierre de Ormuz

En respuesta a los ataques, los Guardianes de la Revolución anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz e Irán lanzó una andanada de bombardeos contra países del Golfo aliados de Estados Unidos.

Teherán, Irán/Irán lanzó el domingo misiles y drones contra sus vecinos del Golfo y anunció el cierre del estrecho de Ormuz tras ataques estadounidenses en respuesta a disparos iraníes contra un buque, una nueva escalada que pone en entredicho la tregua.

Las hostilidades ponen en relieve las dificultades para avanzar en las negociaciones para poner fin de forma definitiva al conflicto y resaltan además que el tema del estrecho de Ormuz emerge como uno de los puntos críticos para alcanzar un acuerdo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró esta semana que el alto al fuego "terminó" debido a los ataques iraníes contra buques en esta vía estratégica.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que lanzó cerca de 140 ataques contra Irán y más tarde, Trump afirmó que su país golpeó "muy duro" a Irán.

En respuesta a los ataques, los Guardianes de la Revolución anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz e Irán lanzó una andanada de bombardeos contra países del Golfo aliados de Estados Unidos.

"El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región", informaron los Guardianes.

Medios iraníes informaron de explosiones en el sur del país, en Bandar Abás, Sirik y la isla de Qeshm, así como en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak. También reportaron la muerte de un soldado iraní en la ciudad sureña de Jask.

El control del estrecho se ha convertido en una baza clave para Irán, y Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo iraní, afirmó el domingo que "este paso estratégico es más importante que decenas de bombas atómicas", en referencia al programa nuclear iraní.

Más tarde, el ejército estadounidense desmintió a los Guardianes de la Revolución y afirmó que el tráfico fluye por el estrecho de Ormuz y que "Irán no controla" este paso.

El jefe de la diplomacia pakistaní y mediador en el conflicto, Ishaq Dar, instó a las partes a la "desescalada" y a la moderación.

Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra, desatada el 28 de febrero por un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Casi un mes después, Estados Unidos bombardeó Irán en la noche del martes y de nuevo el miércoles, tras responsabilizar a Teherán de ataques contra buques comerciales en la zona. En represalia, Irán atacó varios objetivos en el Golfo.

"Una ruta no autorizada"

Tras el último embate de Estados Unidos contra Irán este domingo, Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos informaron de ataques aéreos contra su territorio, y se escucharon explosiones en Catar.

Las autoridades cataríes confirmaron haber interceptado misiles, mientras que Teherán declaró haber apuntado contra una base aérea estadounidense en el emirato "en respuesta a los ataques continuos" de Estados Unidos.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, reivindicaron además un inusual ataque contra Omán, afirmando haber destruido bases de apoyo logístico de los portaaviones estadounidenses en el puerto de Duqm, según la agencia Irib.

También Jordania indicó haber sido blanco este domingo de tres misiles iraníes que no causaron daños.

Al anunciar el cierre del estrecho de Ormuz, los Guardianes de la Revolución explicaron que dispararon tiros de advertencia contra un barco que "había intentado tomar una ruta no autorizada".

Teherán ha autorizado un solo corredor de navegación por este paso marítimo, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito por la vía.

Según la agencia de seguridad marítima británica UKMTO, el ataque ocurrió unos 17 kilómetros al este de la península de Musandam, en Omán, y causó un incendio a bordo, por lo que la tripulación tuvo que abandonar la nave en una lancha salvavidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de India informó que 11 ciudadanos de ese país se encontraban en la embarcación, de los cuales diez fueron rescatados y uno está desaparecido.

El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que "Irán tomó una mala decisión" y que "pagará" el precio.