Israel reabrirá los lugares sagrados de Jerusalén el jueves

A partir de mañana por la mañana, jueves 9 de abril de 2026, los lugares santos de la ciudad de Jerusalén reabrirán para los visitantes y los fieles.

Los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas en Jerusalén reabrirán el jueves, anunció la policía israelí este miércoles, casi 20 horas después de la entrada en vigor de una tregua en la guerra con Irán.

Situados en la Ciudad Vieja, un barrio del este de Jerusalén, ocupado y anexionado por Israel, el Kotel (muro de los Lamentos) para los judíos, la basílica del Santo Sepulcro, para los cristianos, y la explanada de las Mezquitas, para los musulmanes, estuvieron cerrados desde el primer día de la guerra, desatada el 28 de febrero con ataques israelo-estadounidenses contra Irán.

"A partir de mañana por la mañana, jueves 9 de abril de 2026, los lugares santos de la ciudad de Jerusalén reabrirán para los visitantes y los fieles", informa la policía israelí en un comunicado.

Durante el periodo de cierre, las autoridades restringieron el acceso a la zona por motivos de seguridad, en medio de las tensiones derivadas del conflicto regional. La medida afectó tanto a residentes como a peregrinos y turistas que tradicionalmente acuden a estos lugares de culto.