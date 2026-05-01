Italia anuncia evacuación de unas 3,500 personas por incendios en la región de Toscana

Más de 800 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en las montañas situadas entre las ciudades de Lucca y Pisa.

Roma, Italia/Las autoridades italianas anunciaron este viernes que evacuaron a unas 3,500 personas en la región de Toscana, mientras intentan controlar un incendio que arrasa desde hace más de un día esa zona turística del centro del país.

Más de 800 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en las montañas situadas entre las ciudades de Lucca y Pisa.

"Unas 3,500 personas se vieron afectadas", apuntó el ayuntamiento de San Giuliano Terme en un comunicado. "El viento (...) empuja las llamas ladera abajo" en dirección al pueblo de Asciano, precisó.

Según el comunicado, tres aviones cisterna y un helicóptero siguen rociando la zona donde se declaró el incendio.

Diecinueve vehículos de bomberos están desplegados y el ejército y la policía participan en las operaciones de evacuación.

Dos pabellones deportivos de la región, acondicionados para recibir a las personas evacuadas, albergan a unas 107 personas.