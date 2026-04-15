El izquierdista Sánchez sube al segundo lugar y se acerca al balotaje con Fujimori en Perú

Con un sombrero campesino, ha emulado durante su campaña la imagen del sindicalista Castillo, maestro de escuela rural que llegó a ser mandatario.

El candidato de izquierda radical Roberto Sánchez trepó este miércoles al segundo lugar en el recuento parcial de las presidenciales en Perú y se ubica como posible rival de la derechista Keiko Fujimori de cara a un balotaje en junio.

Entre gritos de fraude y denuncias contra las autoridades por fallas logísticas que obligaron a extender los comicios por dos jornadas, los dos favoritos llamaron a respetar los resultados.

Con un 91,5% de las actas contabilizadas, la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori obtiene un 17% de los votos. La sigue Roberto Sánchez (12%) tras desplazar por mínima diferencia al ultraconservador Rafael López Aliaga (11,8%), quien cuestiona la elección y llamó a sus fieles a protestar. Los resultados aún pueden variar.

"Corresponde (...) aceptar esos resultados y nosotros estamos tranquilos. Lo correcto es que si hay discrepancias y sospechas, se demuestren evidencias contundentes", dijo a la prensa este miércoles Sánchez, psicólogo de 57 años, heredero político del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

Los votos de fuera de Lima, la capital, han demorado más en ser procesados. En el sur andino y en zonas rurales se encuentra el electorado más firme del candidato del partido Juntos por el Perú.

En una entrevista con la AFP el martes, Sánchez invocó a "las fuerzas democráticas, la comunidad internacional" a vigilar el escrutinio.

Por su parte, Fujimori señaló: "Hoy más que nunca se requiere responsabilidad y madurez política, no podemos generar más caos".

Unas proyecciones publicadas el lunes por la consultora Ipsos ya lo colocaban con las mejores posibilidades de acceder a una segunda vuelta.

"Deseo de cambio"

Roberto Sánchez fue ministro de Comercio Exterior y Turismo de Pedro Castillo, el único que sobrevivió en su puesto durante los cinco cambios de gabinete que tuvo aquel turbulento gobierno de 17 meses.

Con un sombrero campesino, ha emulado durante su campaña la imagen del sindicalista Castillo, maestro de escuela rural que llegó a ser mandatario.

Hoy preso y condenado a más de 11 años por un fallido intento de disolver el Congreso, Castillo se mantiene popular entre los sectores empobrecidos de los Andes.

"Será liberado por nuestro gobierno, en correspondencia a la prerrogativa presidencial que otorga" la facultad de indultarlo, aseguró Sánchez en entrevista con la AFP el martes.

El candidato de Juntos por el Perú prometió una "nueva Constitución" y la fundación de un "Estado plurinacional" para gobernar con los pueblos nativos, como lo hizo Evo Morales en Bolivia.

"Hay un inmenso deseo de cambio" entre las poblaciones excluidas, dijo a la AFP.

Sánchez representa "un voto rural (...), con ciertas identificaciones menos blancas, más contestatario, más de izquierda, más de reclamo, más de inclusión", dice el politólogo Jorge Aragón.

Para el experto, el izquierdista sería un rival más difícil que López Aliaga para Keiko Fujimori en el balotaje. Si eso ocurriera, "de alguna manera se va a reeditar la elección de 2021", en la que la derechista perdió con Castillo.

"Nulidad"

Las presidenciales fueron afectadas el domingo por problemas en la distribución de papeletas de votación y urnas, lo que motivó retrasos en la apertura de decenas de centros de votación en Lima.

Unas 50.000 personas se quedaron sin votar, lo que obligó a las autoridades a convocarlos de nuevo el lunes.

El Jurado Nacional de Elecciones denunció al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a otros tres funcionarios por presuntos delitos contra el derecho al sufragio.

El ultraconservador López Aliaga, exalcalde de Lima y admirador de Trump, criticó los comicios y pidió a las autoridades anular la elección tras denunciar un supuesto fraude.

"Les doy 24 horas para que declaren nulidad absoluta de este fraude electoral", dijo ante cientos de sus partidarios reunidos frente a la sede del máximo tribunal electoral.

Una misión de observadores de la Unión Europea informó que no encontró elementos que sustenten una "narrativa de fraude".