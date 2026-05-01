Bolsonaro regresa al hospital en Brasil para una operación en el hombro

La operación consiste en una reparación de un conjunto de tendones del hombro.

Brasilia, Brasil/El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple en su domicilio una pena de prisión por tentativa de golpe de Estado, fue ingresado nuevamente en un hospital de Brasilia el viernes para someterse a una operación de hombro, indicó su médico a la AFP.

El médico ortopedista Alexandre Firmino explicó que Bolsonaro, de 71 años, se sometió "a exámenes clínicos y cardiológicos" en vistas a esta intervención quirúrgica, que debe durar "unas tres horas".

"Jair acaba de entrar en el quirófano", anunció de su lado en Instagram Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente de extrema derecha (2019-2022).

Este ingreso hospitalario fue autorizado por el juez Alexandre de Moraes, a raíz de una solicitud de los abogados del expresidente para que fuera operado debido a "dolores recurrentes" en el hombro derecho.

La operación consiste en una reparación de un conjunto de tendones del hombro.

Bolsonaro ya había sido hospitalizado durante dos semanas en marzo para tratar una bronconeumonía, después de sufrir un malestar en prisión, en el complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia.

A su salida, pudo regresar a su casa en la capital brasileña después de que el juez De Moraes le autorizara a cumplir su pena en arresto domiciliario de forma temporal, por razones "humanitarias".

Bolsonaro ha sido operado en varias ocasiones en los últimos años debido a las secuelas de una puñalada en el abdomen recibida durante un mitin de campaña en 2018.

En septiembre fue condenado a 27 años de prisión por el tribunal supremo, que lo declaró culpable de haber conspirado para mantenerse en el poder pese a su derrota electoral frente al actual presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

El jueves, el Parlamento brasileño abrió la vía a una reducción de la duración de su encarcelamiento, al anular un veto de Lula a una ley que prevé acortar el plazo para la revisión de su pena.

Inhabilitado, el exjefe de Estado designó en diciembre desde la cárcel a su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, de 45 años, como su heredero político para disputar las presidenciales de octubre frente a Lula, que debe aspirar a un cuarto mandato a los 80 años.

Los últimos sondeos sitúan a Flavio Bolsonaro y a Lula codo a codo en la intención de voto.