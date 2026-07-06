Japón difunde imagen de asteroide con forma de muñeco de nieve

La sonda Hayabusa2, del tamaño de un refrigerador, rozó el domingo el asteroide Torifune en una misión que demostró la capacidad de desviar una roca espacial potencialmente peligrosa lejos de la Tierra.

Tokio, Japón/Imágenes poco comunes tomadas por una sonda espacial japonesa durante el sobrevuelo de un asteroide cercano a la Tierra han revelado que la roca espacial se parecía a un muñeco de nieve, señalaron científicos el lunes.

La sonda Hayabusa2, del tamaño de un refrigerador, rozó el domingo el asteroide Torifune en una misión que demostró la capacidad de desviar una roca espacial potencialmente peligrosa lejos de la Tierra.

Una nueva imagen difundida el lunes por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) podría ayudar en esos esfuerzos, ya que los investigadores señalan que las características de los asteroides cercanos a la Tierra varían en su tamaño, forma y superficie.

En el momento en que vi realmente esta imagen y los datos científicos... de verdad me puso la piel de gallina", dijo a la prensa el científico de JAXA Yuya Mimasu, añadiendo que el asteroide le "pareció un muñeco de nieve".

La imagen en blanco y negro, tomada por una cámara telescópica, mostraba lo que parecían ser dos objetos redondos unidos.

Aunque se sabía que Torifune tenía una forma alargada, se desconocían sus detalles.

"En realidad se pueden ver las rocas... De verdad no esperaba poder tomar una foto como esta, así que estoy absolutamente en las nubes", afirmó.

Esta misión se produce tras la exitosa prueba realizada por la NASA en 2022, que logró cambiar la órbita del asteroide Dimorphos al impactarlo deliberadamente con una nave espacial.

Desplazándose a una velocidad de más de 18.000 kilómetros por hora, estaba previsto que la sonda pasara a menos de 800 metros del asteroide, pero JAXA indicó que analizarían la distancia más tarde.

De confirmarse, la misión sería uno de los sobrevuelos más cercanos jamás realizados a un asteroide cercano a la Tierra.