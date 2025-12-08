Milei viaja a Noruega para asistir a la entrega del Nobel a Machado

Milei llegará a Oslo el martes y, tras asistir a la ceremonia de premiación el miércoles, será recibido por el rey de Noruega Harald V. Luego se reunirá con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

El presidente de Argentina, Javier Milei, partió el lunes a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, informaron fuentes oficiales.

El mandatario partió a las 20H00 locales (23H00 GMT) y regresará a Buenos Aires el jueves 11, según la agenda oficial que divulgó la presidencia.

"Argentina, del lado de la Libertad y la Democracia, acompañando a @MariaCorinaYA en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo", había escrito en X el canciller argentino, Pablo Quirno, al confirmar el domingo la asistencia del mandatario argentino a la premiación.

Machado, que vive en la clandestinidad, confirmó su participación en la ceremonia y recibirá el premio en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que ya causó la muerte de 87 personas.

La líder opositora de 58 años recibió el Nobel "por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El viaje de Milei coincide con la asunción el miércoles 10 de los nuevos diputados y senadores en el marco del recambio legislativo argentino de mitad de mandato, en el que el oficialismo fortaleció su presencia en el Congreso.