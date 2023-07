Justicia chilena prohibió expulsión de un perro de un edificio

Chile/Ubicado en Santiago, capital de Chile, el Edificio Capital, un inmueble compuesto por 987 departamentos, habría aplicado por medio de su administración reiteradas multas a uno de las inquilinas, debido a que tiene dos perros, Valentina y Negra, pero el reglamento de copropiedad solo permitía uno.

Ante esta situación y para evitar seguir acumulando multas, la mujer en cuestión, Violeta Armas Cisneros, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. En la nota, Armas acusa a la administración del edificio de la aplicación inconsciente de multas por tener las dos mascotas.

Según cuenta Violeta Armas, es desde el año pasado desde cuándo comenzó a ser la receptora de “advertencias y hostigamientos”, que apuntaban a que se deshiciera de uno de los canes, cualquiera de ellos, pues el reglamento solo permitía tener uno.

Una tras otra comenzaron a llegar al menos 3 multas bajo el fundamento de “mascota no autorizada” en su departamento y aunque ella continuaba pagando los gatos comunes, no lo hacía así con las multas pues consideraba que no tenían proceder.

El problema de la situación antes mencionada es que en Chile las administraciones están en la facultad de realizar cortes de agua o electricidad cuando se acumulan deudas por pagar, por lo que Armas vivía con el medio de quedar en cualquier momento sin algunos de los servicios básicos.

Además de estas situaciones se suman, los daños mentales que podría ocasionar el tener que deshacerse de uno de los dos canes.

Es por esto que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección que había sido impuesto y dejó sin efecto tanto las multas aplicadas como también el requerimiento de deshacerse de una de las mascotas.

En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada, estableció el actuar arbitrario e ilegal de la comunidad, por lo que le ordenó abstenerse en el futuro de obstaculizar la permanencia de las mascotas en el departamento en que habita la mujer en calle Zenteno.

Esto debido a que según se explica, la ley N°20.380 les reconoce la calidad de “seres vivientes y sensibles” a las mascotas y animales de compañía. “No aparecen como pudiese tratarse de cualquier otra cosa”, dice el fallo que añade que una ley supera a una prohibición contenida en un reglamento de propiedad.

