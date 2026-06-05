Justicia prohíbe a candidato ultraderechista usar como 'símbolo' la camiseta de Colombia

El excéntrico abogado de 47 años, favorito para la presidencia según las encuestas, usa habitualmente la camiseta de la selección nacional en actos públicos a pocos días del Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.

Bogotá, Colombia/Una jueza prohibió al candidato ultraderechista a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, utilizar la camiseta de la selección de fútbol nacional como "símbolo" de su partido político, tras quejas de la izquierda en plena campaña para el balotaje.

Iván Cepeda, candidato izquierdista y heredero del presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó el lunes al ultraderechista de "robar" y apropiarse de la camiseta al estilo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

El balotaje entre los dos candidatos se celebrará el 21 de junio, después de que la de la Espriella ganara la primera vuelta.

El excéntrico abogado de 47 años, favorito para la presidencia según las encuestas, usa habitualmente la camiseta de la selección nacional en actos públicos a pocos días del Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.

Se ordena "cesar inmediata y definitivamente" el uso de la camiseta "como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio", dice el auto de un juez de Bogotá.

Algunos de los millones de seguidores del conocido como "El Tigre" la usan con la cabeza del animal estampada y la acompañan con su característico saludo militar en los mitines.

En Colombia, miles de ciudadanos también salen a las calles con la tricolor como apoyo a su selección y con euforia ante el inminente inicio del torneo futbolero más importante del mundo.

La politización del símbolo nacional ha generado malestar entre los seguidores de la izquierda y ha sido aplaudido por los de la ultaderecha, que ven el uso de la camiseta como un acto de "patriotismo".

Colombia jugará su primer partido el 17 de junio contra Uzbekistán.