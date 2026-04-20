Justicia de El Salvador abre juicio masivo contra líderes de la Mara Salvatrucha

Las autoridades aseguraron que, entre miles de crímenes que se la adjudican, el grupo dio órdenes de matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022.

La justicia de El Salvador inició este lunes un juicio contra unos 490 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos varios fundadores y líderes, informó la fiscalía general y el centro de tribunales.

Las autoridades aseguraron que, entre miles de crímenes que se la adjudican, el grupo dio órdenes de matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, tras lo cual el presidente Nayib Bukele declaró su "guerra" antipandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos.

"Entre los procesados se encuentran integrantes de la ranfla nacional, ranfla de las calles, corredores de programa que funcionaban en todo el país y fundadores de dicha estructura", según la cuenta en X de Centros Judiciales de El Salvador, al referirse a los líderes. La fiscalía también confirmó el juicio masivo.