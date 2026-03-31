Kast apura un cambio de rumbo en Chile

El nuevo gobierno ha anunciado que flexibilizará las normas ambientales para impulsar la economía.

Con solo tres semanas en el poder, el presidente ultraderechista José Antonio Kast dio un giro a Chile, con el anuncio de recortes presupuestarios y la marcha atrás en algunas decisiones clave tomadas por su antecesor, el izquierdista Gabriel Boric.

Kast, abogado de 60 años, prometió un "gobierno de emergencia" y "mano dura" para enfrentar el crimen, la migración irregular y reactivar la economía.

En sus primeros días en el cargo, inició la construcción de zanjas en las fronteras, frenó los trámites de regularización de más de 180.000 migrantes, rebajó 3% los gastos corrientes de sus ministerios y suspendió la entrada en vigor de más de 40 decretos ambientales para priorizar la creación de empleos.

"Están quitando todo lo que hizo la izquierda y no creo que sepan lo que siente la gente común y corriente", dice a la AFP Rodrigo Araya, un cocinero de 27 años de Santiago.

El politólogo Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales, señala que los cambios de Kast son esperables porque "fue algo que prometió en campaña".

El nuevo gobierno además anunció que detendrá la expropiación de Colonia Dignidad, un enclave alemán que funcionó como un antiguo campo de represión durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), por motivos de ahorro.

Pero la decisión que más golpea la economía de los chilenos es su ajuste severo al mecanismo que amortiguaba las alzas bruscas de los combustibles. La semana pasada el precio de la gasolina se disparó en 30% y el diésel en 60%.

Estas medidas fueron ejecutadas a través de decretos y órdenes presidenciales, sin pasar por el parlamento, donde el Partido Republicano de Kast no tiene una mayoría propia.

El poder ejecutivo espera un ahorro de 6.000 millones de dólares para reducir el déficit fiscal, que en 2025 cerró en 3,6% del PIB. Sus detractores dudan que pueda hacerlo sin afectar beneficios sociales.

- "Mala señal -

La semana pasada Kast enfrentó sus dos primeras protestas lideradas por ambientalistas y estudiantes que temen cambios al sistema educativo universitario, en el que también anunció que evalúa recortes.

En opinión de Gonzalo Müller, director del centro de políticas públicas de la Universidad del Desarrollo, Kast no busca "desmantelar un supuesto legado" de Boric.

"Lo que hay es muchos puntos de fricción entre decisiones tomadas en el gobierno anterior que no eran compartidas por el entrante", comenta.

Una reciente encuesta de la consultora Cadem advierte un primer golpe a la popularidad de Kast: cayó de 57% a 43% desde que asumió la presidencia.

"No vamos a tomar decisiones en base a la popularidad, sino en torno a la gestión, al buen trabajo, y en el tiempo las cosas se estabilizan", dijo el mandatario este martes en entrevista con medios locales.

La contadora Wanda Alarcón, de 55 años, apoya los recortes de Kast. "Hay que adaptarse al presupuesto. Si no tienes mucho en tu billetera, hay que apretarse", dice en el centro de Santiago.

El nuevo gobierno ha anunciado que flexibilizará las normas ambientales para impulsar la economía. "No nos vamos a equivocar si tenemos que priorizar tres arbolitos a 100.000 empleos", aseguró Daniel Mas, ministro de Economía, en una entrevista con el diario El Mercurio.

Entre las normas que Kast frenó está una para regular emisiones contaminantes; otra para la creación de nueve parques nacionales protegidos y un registro de sanciones a infractores ambientales.

También un decreto que ampliaba la protección del pingüino de Humboldt, una especie endémica en peligro de extinción.

La norma declaraba "monumento natural" a esta ave, lo que podría afectar intereses económicos en áreas circundantes a su hábitat.

"Es una mala señal", dice Alejandro Simeone, científico que estudia al pingüino de Humboldt desde hace tres décadas. "Estamos en un escenario en el que todo es tan negativo, tan complejo, que es probable" que se extinga esta especie en las próximas décadas, sostiene.

De acuerdo con un estudio que lideró el experto, su población cayó 63% entre 2022 y 2025 debido a la gripe aviar, el fenómeno de El Niño y la competencia por alimento con la industria pesquera.

"Es un error llevar esto a una antítesis, en que proteger la naturaleza signifique no hacer actividades económicas", dice la ecóloga Cristina Dorador, investigadora en la conservación de salares.