Kast cuestiona ayuda humanitaria que Chile enviará a Cuba

Kast, que asumirá el poder el 11 de marzo, agregó que "cualquier ayuda humanitaria tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia y eso no lo he visto".

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, cuestionó el lunes la ayuda económica que enviará el actual gobierno chileno a Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por las presiones de Estados Unidos.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela, luego de la caída el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro, y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla comunista.

"No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana", criticó Kast en una conferencia de prensa en el sur de Chile, tras regresar de sus vacaciones.

La semana pasada, el gobierno del izquierdista Gabriel Boric anunció que aportaría para ayudar a la isla un millón de dólares, a través del Fondo contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Unicef.

Kast, que asumirá el poder el 11 de marzo, agregó que "cualquier ayuda humanitaria tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia y eso no lo he visto".

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, La Habana acusa al presidente Donald Trump de querer "asfixiar" a la economía de la isla, que lanzó un paquete de medidas de emergencia, como el racionamiento de gasolina, la semana laboral de cuatro días en las administraciones, el teletrabajo y las clases universitarias a distancia.

Países como México, España y Rusia también anunciaron que ayudarán a Cuba.