Kim Jong Un da comienzo a congreso de su partido en Corea del Norte

El líder norcoreano, Kim Jong Un, dio comienzo a un importante congreso de su partido con un elogio al "giro trascendental en la implementación de la causa socialista" en su país, según informó la agencia estatal de noticias KCNA el viernes por la mañana.

"Estamos aquí, en el noveno congreso, llenos de optimismo y confianza en el futuro", afirmó Kim, según la KCNA.

El Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte es la máxima reunión del régimen con la que busca reforzar su autoridad y en la que puede anunciar cambios de su política o de altos funcionarios.

Desde el evento de 2021, Corea del Norte ha continuado desarrollando su arsenal nuclear y realizando repetidas pruebas de misiles balísticos intercontinentales, pese a las prohibiciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Hace cinco años, en el anterior encuentro, Kim declaró a Estados Unidos como "el mayor enemigo" de su país.

La expectativa está en si durante esta edición suavizará su postura o la reafirmará.

En ese periodo, Pyongyang profundizó sus lazos con Moscú. Para la guerra de Rusia en Ucrania, soldados norcoreanos han sido enviados a luchar junto con las fuerzas rusas.

En 2024, los dos países firmaron un tratado que incluye una cláusula de defensa mutua.

El año pasado, Kim, el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jingping estuvieron juntos durante un desfile militar en Pekín, mostrando las poderosas alianzas de Corea del Norte.

Durante un viaje por Asia en 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar "100%" dispuesto a una reunión con Kim. Pero hasta ahora, no ha habido respuesta del líder norcoreano.

También la atención estará en si su hija, Ju Ae, quien se cree que sería la sucesora de Kim, recibirá títulos oficiales dentro del partido.

Los observadores también están atentos a la posible realización de un desfile militar, como en los pasados congresos.