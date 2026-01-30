El Kremlin dice que Trump pidió a Putin detener los ataques sobre Kiev hasta el 1 de febrero

Trump había dicho antes que hizo la petición debido al "frío extremo" en Ucrania, mientras que el Kremlin señaló que el llamamiento se realizó para ayudar a las negociaciones.

Moscú, Rusia/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que detuviera los ataques contra Kiev "hasta el 1 de febrero", informó el viernes el Kremlin, al tiempo que sugirió que Moscú había aceptado la solicitud.

Ni el líder estadounidense ni Moscú aclararon cuándo Trump había hecho la solicitud a Putin.

"Puedo decir que el presidente Trump efectivamente hizo una solicitud personal al presidente Putin para que se abstuviera de atacar Kiev durante una semana hasta el 1 de febrero, con el fin de crear condiciones favorables para las negociaciones", indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

No mencionó que la petición estuviera relacionada con las temperaturas gélidas, presentándola como un llamamiento para facilitar las negociaciones, en un contexto en el que Estados Unidos impulsa el fin de la guerra de casi cuatro años entre los países vecinos.

Los ataques rusos contra la red energética de Ucrania han dejado a miles de personas sin calefacción en Kiev durante un invierno excepcionalmente frío.

Se espera que lo peor de la ola de frío llegue después del 1 de febrero, y la agencia meteorológica de Ucrania advirtió que las temperaturas podrían descender hasta -30°C en los próximos días.

"Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara contra Kiev y las distintas ciudades durante una semana", dijo Trump en una reunión de gabinete en la Casa Blanca un día antes, añadiendo que fue "debido al frío, el frío extremo".

El último ataque ruso a gran escala contra Kiev tuvo lugar durante la noche del 23 al 24 de enero.