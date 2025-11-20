Lluvias torrenciales en Vietnam dejan 41 muertos y decenas de miles de viviendas inundadas

Vietnam, propenso a lluvias intensas entre junio y septiembre, enfrenta cada vez más fenómenos extremos, agravados por el cambio climático provocado por el hombre, advierten los científicos.

Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionalmente intensas en Vietnam provocaron al menos 41 muertos, informaron este jueves las autoridades, que siguen las labores para rescatar a personas atrapadas en los tejados de casas inundadas.

El balance de las inundaciones aumentó a 41 muertos y nueve desaparecidos, indicó este jueves el Ministerio de Medio Ambiente.

Unas 52.000 viviendas están inundadas y 62.000 personas fueron evacuadas desde el domingo en las regiones del centro sur del país, añadió el Ministerio en un comunicado.

El anterior balance era de 16 muertos.

Desde finales de octubre, lluvias incesantes han azotado el sur y centro del país asiático. Populares destinos turísticos costeros se han visto afectados.

En Nha Trang, conocida por sus playas de aguas cristalinas, barrios enteros quedaron sumergidos y cientos de vehículos permanecían bajo el agua, según imágenes difundidas por AFP.

En las provincias de Gia Lai y Dak Lak, en el centro del país, equipos de rescate en botes trabajan sin descanso para evacuar a residentes atrapados, según medios estatales.

Más de 43.000 casas quedaron sumergidas y varias carreteras principales permanecen bloqueadas debido a los deslizamientos de tierra.

También se reportaron aludes mortales en pasos montañosos cercanos a Da Lat, otro centro turístico, donde algunas zonas registraron hasta 600 milímetros de lluvia desde el fin de semana.

Vu Huu Son, dueño de un hotel, afirmó que solo una carretera seguía abierta hacia Da Lat. "No creo que tengamos turistas ahora. Todos se fueron antes del fin de semana y cancelaron sus reservas", dijo.

Un bus de pasajeros quedó sepultado la noche del domingo por la caída de tierra y rocas en el pintoresco paso de montaña Khanh Le Pass, en la provincia de Khanh Hoa, donde murieron al menos cinco personas y 18 resultaron heridas, según la autoridad de manejo de desastres y diques.

Las autoridades explicaron que las lluvias torrenciales se sumaron a niveles de agua ya elevados. Entre enero y octubre, los desastres naturales han dejado 279 muertos o desaparecidos y daños por más de 2.000 millones de dólares, según la oficina nacional de estadística.

Vietnam, propenso a lluvias intensas entre junio y septiembre, enfrenta cada vez más fenómenos extremos, agravados por el cambio climático provocado por el hombre, advierten los científicos.