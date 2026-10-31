Lula acudirá a la COP31 en Turquía

La reunión de jefes de Estado está prevista para el 11 y 12 de noviembre.

Brasilia, Brasil/El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estará en la COP31 de la ONU sobre el clima, que se celebra del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía, informó una fuente de su gobierno a la AFP este sábado.

El recién reelecto mandatario izquierdista es uno de los líderes de la lucha contra el calentamiento global y albergó en su país la COP30, en 2025.

En esta edición de la gran cumbre anual del clima, Turquía ejercerá la presidencia y Australia pilotará las negociaciones.

La reunión de jefes de Estado está prevista para el 11 y 12 de noviembre.

En 2025, la cumbre se celebró en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña. A pesar del simbolismo de sostener las conversaciones en el mayor bosque tropical del planeta, las delegaciones no lograron fijar objetivos ni plazos vinculantes para una salida progresiva del carbón, el petróleo y el gas.

Este año, expertos apuntan que será poco probable un acuerdo en ese sentido, en un contexto de máxima presión sobre los mercados por la guerra en Oriente Medio.

Entre sus diez "temas prioritarios", Turquía propone reducir las emisiones aumentando al 35% la parte de la electricidad en el consumo energético global de aquí al año 2035. El porcentaje actual ronda el 23%.

Lula, de 81 años, ganó el balotaje presidencial el domingo ante el conservador Flávio Bolsonaro.

"Fue una victoria de la agenda de enfrentamiento al cambio climático" sobre "la negación del cambio climático", dijo el miércoles a la AFP el ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, que acompañará al presidente en la COP31.