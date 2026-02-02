Machado se abre a reunirse con Rodríguez para definir un ‘cronograma de transición’ en Venezuela

Donald Trump cuestionó tras la detención de Maduro la capacidad de la opositora para asumir como presidenta.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado está dispuesta a reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez "si es necesario" para establecer un "cronograma de transición", informaron medios colombianos tras mantener una conversación con la Nobel de la Paz.

El periódico El Tiempo y Caracol Radio señalaron que Machado abrió la puerta a reunirse con la líder chavista tras la captura del derrocado Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de Estados Unidos.

"Si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará", dijo Machado, citada por el diario de mayor circulación en Colombia que participó de una videoconferencia con la dirigente opositora y medios locales.

En la Venezuela pos-Maduro el rol de Machado sigue siendo una incógnita.

Donald Trump cuestionó tras la detención de Maduro la capacidad de la opositora para asumir como presidenta, pero bajó el tono luego de recibir de su parte la medalla del Nobel de Paz a mediados de enero.

La oposición denuncia fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro fue reelegido.

Machado sigue fuera de Venezuela desde diciembre, cuando salió de la clandestinidad para viajar a Oslo, donde recibió el premio en diciembre.