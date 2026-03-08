Macron viajará a Chipre el lunes en una muestra de 'solidaridad'

La visita busca "reforzar con nuestros socios europeos la seguridad en torno a Chipre y en el Mediterráneo oriental, para contribuir a la desescalada en la región" indicó la Presidencia francesa.

París, Francia/El presidente Emmanuel Macron viajará el lunes a Chipre para "demostrar la solidaridad de Francia" con ese Estado de la Unión Europea, alcanzado la semana pasada por drones y misiles a raíz de la guerra en Oriente Medio, anunció este domingo el Elíseo.

Macron se reunirá en Paphos con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, y con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

La visita busca "reforzar con nuestros socios europeos la seguridad en torno a Chipre y en el Mediterráneo oriental, para contribuir a la desescalada en la región" indicó la Presidencia francesa.

"Este desplazamiento busca demostrar la solidaridad de Francia con Chipre, un Estado miembro de la Unión Europea, con el que tenemos una asociación estratégica, y que fue golpeado la semana pasada por varios drones y tiros de misiles", agregó.

El pasado martes, Macron anunció el envío de la fragata "Languedoc" y de medios antiaéreos frente a las costas de Chipre.

Francia envió a la región importantes medios militares, incluido el portaviones Charles de Gaulle y un portahelicópteros, insistiendo no obstante en su postura "estrictamente defensiva" en el marco de la guerra, desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero.