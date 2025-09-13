Miles de personas se manifiestan en Berlín en apoyo a Gaza

Marie Atwan , una estudiante de 20 años, explicó a la AFP que vino desde Hamburgo para pedir " el cese total de las entregas de armas " alemanas a Israel , ya que, de lo contrario, equivaldría a apoyar "el genocidio en Gaza ".

Alemania/Miles de personas se congregaron este sábado frente a la puerta de Brandeburgo de Berlín, la capital alemana, a instancias de una formación de izquierda radical para exigir el "fin del genocidio en Gaza" y del suministro de armas a Ucrania.

Según la policía, unas 12,000 personas participaron en la manifestación, mientras que la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) calcula que fueron 20,000, lo que la convierte en una de las protestas más importantes en favor de los palestinos celebradas en Alemania en los últimos meses.

Marie Atwan, una estudiante de 20 años, explicó a la AFP que vino desde Hamburgo para pedir "el cese total de las entregas de armas" alemanas a Israel, ya que, de lo contrario, equivaldría a apoyar "el genocidio en Gaza".

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, decretó en agosto un embargo parcial al suspender las exportaciones de equipamiento militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza.

Elit Hadilovic, un empleado de 22 años, explicó a la AFP que estaba indignado por la situación de "los niños inocentes que mueren y pasan hambre".

Durante la protesta, en la que también se denunció la "nueva ayuda de miles de millones ofrecida a Ucrania", la fundadora del BSW, Sahra Wagenknecht, exigió que Berlín se comprometa "a favor de las negociaciones de paz, tanto en Oriente Medio como en Ucrania".

Debido a su responsabilidad histórica en el Holocausto, Alemania ha sido hasta ahora uno de los mayores apoyos de Israel.

Pero en los últimos meses, el tono de Berlín hacia Israel se ha endurecido, a medida que se deterioró la situación humanitaria en Gaza.

El conflicto estalló el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás contra Israel, que resultó en la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos israelíes.

La ofensiva de represalia israelí en Gaza mató a al menos 64.756 palestinos, mayoritariamente civiles, según datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que la ONU considera fiables.