'No sabemos nada' del viaje de Machado a Oslo afirma ministro del Interior de Venezuela

Machado se ha mantenido en la clandestinidad durante más de un año como resultado de la crisis poselectoral que se desató tras la proclamación del presidente venezolano Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, que la oposición denunció como fraude.

El ministro del Interior de Venezuela dijo el lunes desconocer detalles sobre el viaje a Oslo de la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, en la clandestinidad desde hace más de un año.

El Instituto del Nobel confirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia en Oslo el miércoles 10 de diciembre. Sin embargo, hasta ahora ni sus allegados ni el equipo de la nobel han revelado detalles de su paradero.

"Con respecto a Oslo, no sé, nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta, es una subasta, el mejor postor agarre", ironizó Diosdado Cabello al ser consultado sobre informaciones que indican la asistencia de Machado a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz.

"Nosotros tenemos el mejor de los premios, este pueblo, el mejor de los premios lo tiene este pueblo, es la tranquilidad en la que vivimos y que construimos nuestro propio destino, a pulso, no sabemos", agregó Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

El mismo día de la premiación a Machado, el chavismo se manifestará en Caracas. "Aquí lo que te digo es que el 10 tenemos una gran marcha (...) Ese día 10 de diciembre estaremos nosotros marchando y recordando la última proclama del Libertador", anunció Cabello.

El Comité Noruego del Nobel anunció el 10 de octubre que le otorgaba el galardón de 2025 a Machado "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

La madre de Machado declaró el lunes a AFP desde el aeropuerto de Oslo que espera que su hija acuda para recoger el premio.

"Todos los días le rezo el rosario a Papa Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana", afirmó Corina Parisca. "Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios", dijo a una periodista de AFP al llegar a Oslo.

Machado se ha mantenido en la clandestinidad durante más de un año como resultado de la crisis poselectoral que se desató tras la proclamación del presidente venezolano Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, que la oposición denunció como fraude.