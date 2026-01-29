Un marinero de 69 años sobrevive 11 días a la deriva en el mar Mediterráneo

Cuando las esperanzas se desvanecían, el martes un avión de la agencia fronteriza de la UE Frontex "avistó el velero y a una persona que estaba haciendo señales" de auxilio, a unas 53 millas náuticas al noreste de Bejaia, en Argelia.

Los servicios de auxilio marítimo españoles informaron el miércoles que un hombre de 69 años había sido rescatado "en buen estado" en el Mediterráneo tras sobrevivir al menos 11 días a la deriva solo en un velero.

El hombre había partido del puerto de Gandía, en el este de España, con la intención de llegar a la localidad española más al sur de Guardamar del Segura, un trayecto de unos 150 kilómetros, según informó a AFP un portavoz del servicio de rescate marítimo.

El 17 de enero se desplegaron barcos y aviones pero la búsqueda infructuosa fue dada por terminada el 22 de enero y se enviaron avisos a los buques que navegaban por la zona por si veían algo.

Un barco cercano, el granelero "Thor Confidence", con bandera de Singapur, lo rescató y pondrá fin a su odisea llevándolo el jueves a la ciudad portuaria de Algeciras, en el sur de España.

El servicio de rescate marítimo publicó en las redes sociales unas imágenes en las que se veía un pequeño velero blanco flotando en el mar y amarrado al barco más grande.

No estaba claro cómo el velero había acabado a cientos de kilómetros de su ruta prevista ni cómo el hombre había sobrevivido tanto tiempo en alta mar.