El acuerdo con Irán incluye 'todas las instalaciones e infraestructuras', según el OIEA

Irán/El nuevo acuerdo de cooperación entre la ONU e Irán "incluye todas las instalaciones e infraestructuras" del país, declaró este miércoles el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

El nuevo marco, anunciado el martes por Irán, "también prevé los reportes requeridos sobre todas las instalaciones atacadas, incluyendo los materiales nucleares presentes en esos sitios", añadió Grossi en un discurso ante el Consejo de Gobernadores del OIEA, en alusión a las instalaciones bombardeadas por Israel en junio.

Teherán había dejado de cooperar con la agencia nuclear de la ONU después de que Israel atacó sus instalaciones nucleares y militares y zonas residenciales. Washington también se unió a esos bombardeos, atacando instalaciones en Fordo, Isfahán y Natanz.

"Irán y la agencia retomarán su cooperación de forma respetuosa y exhaustiva. Las etapas prácticas (...) deben ponerse en marcha", agregó Grossi.

El nuevo acuerdo fue anunciado el martes por la noche en El Cairo, donde Grossi se reunió con el canciller iraní, Abás Araqchi. Era la primera vez que se encontraban desde la guerra de 12 días en junio.

Araqchi declaró que "en caso de acción hostil contra Irán, incluido el restablecimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se habían levantado, Irán considerará esas etapas prácticas como terminadas".

Francia, el Reino Unido y Alemania amenazaron recientemente con restablecer a finales de septiembre sanciones contra Irán, suspendidas desde 2015 por un acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní.

Ese acuerdo contiene una cláusula, activada a finales de agosto, que permite restablecer esas sanciones si una de las partes considera que Irán no está cumpliendo con sus compromisos.